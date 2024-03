woensdag 20 maart 2024 om 18:15

Van de graskant naar het podium: Danny van Poppel mag ‘onverwachts’ sprinten in Brugge-De Panne

Video Danny van Poppel was woensdag de verrassende nummer drie in de Classic Brugge-De Panne. BORA-hansgrohe had met Sam Welsford en Jordi Meeus twee kopmannen mee, maar uiteindelijk kreeg Van Poppel de kans. “Dat was een beetje onverwachts”, lachte de Nederlander nadat hij derde was geworden.

Het was helemaal bijzonder, omdat hij 15 kilometer voor de finish nog in de graskant belandde in de nervositeit die opstak bij de laatste passage van De Moeren. Van Poppel viel helemaal stil en moest in zijn eentje zien terug te keren naar het peloton. Omdat het tempo wat stilviel, lukte hem dat redelijk snel.

“Daarna zat ik weer bij Welsford, want we trokken zijn kaart. Maar toen zei Welsford dat ik mocht sprinten”, legt Van Poppel uit. “Eerst dacht ik ‘laat het lopen’… Maar ik wilde de jongens ook belonen, al was het met een plek in de top-10. Uiteindelijk zag ik de finish zelfs nog en dacht ik aan winnen.”

In die laatste rechte lijn, waar Van Poppel de kop nam, volgde bijna een grote valpartij. Achter de Nederlander kwamen Jasper Philipsen en Tim Merlier namelijk met elkaar in aanraking, omdat Van Poppel langs de hekken bleef fietsen. “Ik pakte de snelste weg, dat was links. Daar komen Jasper en Tim in elkaar”, legde hij uit. “Uiteindelijk was het een paar meter te lang voor mij, maar zij zijn wereldtop. Ik ben lead out en als bijbaan soms sprinter”, lacht hij. “Daarom ben ik hier wel trots op, zeker voor de ploeg. We hebben hard gewerkt, dan kan je het niet zomaar laten lopen.”