woensdag 20 maart 2024 om 17:43

Dat was nipt! Philipsen en Merlier weten in volle sprint grote valpartij te voorkomen

Video Het had weinig gescheeld of de massasprint in Classic Brugge-De Panne was uitgedraaid op een zware valpartij, met de twee topfavorieten Jasper Philipsen en Tim Merlier als grote slachtoffers. De twee Belgen kwamen in volle sprint met elkaar in aanraking, maar wisten een grote crash te voorkomen. Uiteindelijk won Philipsen voor Merlier.

De sprint in de bochtige straten van De Panne werd vroeg aangegaan door Danny van Poppel. In zijn wiel hadden Philipsen en Merlier hun plek gevonden in de laatste 300 meter, maar zij wilden allebei aan de linkerkant voorbij de Nederlander van BORA-hansgrohe. Daar was echter geen ruimte, omdat de hekken dat voorkwamen en Van Poppel – rechtmatig – de kortste lijn koos aan de linkerkant van de weg.

Het was op dat moment dat Philipsen en Merlier met elkaar in aanraking kwamen. Een valpartij wisten zij te voorkomen door allebei hun benen stil te houden. Philipsen had vervolgens het momentum te pakken en was explosiever dan Merlier, waardoor hij zich tot winnaar kroonde in De Panne en Merlier tweede werd. Van Poppel strandde op de derde plek.

Na de finish toonde Merlier wat misbaar om het incident met Philipsen, maar hij gaf in het flashinterview aan dat dat vooral uit ontgoocheling was.