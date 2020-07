Van coronavirus herstelde Anne Terpstra wint MTB-koers in Tsjechië maandag 6 juli 2020 om 18:48

Mountainbikester Anne Terpstra heeft haar eerste wedstrijd na de coronapauze meteen gewonnen. Terpstra, die twee maanden langs de kant stond vanwege het coronavirus, deed dat in de Strabag Cup in het Tsjechische Město Touškov, weliswaar geen wedstrijd op de UCI-kalender.

“Veel mensen zullen denken dat ik ben verdergegaan waar ik gestopt ben vorig jaar”, zegt Terpstra tegen aCrosstheCountry.net. “Maar zo is het niet gegaan. Ik voelde mij wekenlang heel slecht. Toen ik weer ging trainen, voelde ik mij echt super moe. Hoe dichterbij deze wedstrijd kwam, hoe meer ik weer kon ontspannen.”

“Ik greep weer terug naar mijn routines, veel ging automatisch en ik hoefde er niet veel over na te denken”, blikt ze terug op haar voorbereidingen richting de oefenwedstrijd. “Bij de warming-up voelde ik al dat het goed ging gaan. Ik wist dat ik in de technische passage geen tijd moest verliezen, dus moest ik daar op kop in gaan. Dat lukte mij gelukkig.”

Terpstra, die zich in de finale een valpartij in de voorlaatste bocht nog kon permitteren, moest in Tsjechië onder meer afrekenen met Alpecin-Fenix-talente Ronja Eibl, die uiteindelijk zesde werd. Thuisrijdster Jitka Cabelicka werd tweede op 38 seconden, gevolgd door Jana Czeczinkarova.