Anne Terpstra was geveld door coronavirus zaterdag 13 juni 2020 om 15:37

Anne Terpstra zit ondertussen alweer even op de fiets, maar de mountainbikester is in de afgelopen maanden geveld geweest door het coronavirus. Inmiddels is ze weer helemaal hersteld. “Ik herstelde niet van inspanningen.”

“Ik zag er al tegenop om een trap op te lopen, bijvoorbeeld”, vertelt ze in een uitgebreid gesprek met De Stentor. “Dat was niet goed en dat gevoel heeft lange tijd geduurd. Ook toen ik weer wat probeerde te fietsen. Tot mijn trainer zei dat we er doorheen moesten proberen te komen.”

“Hij stelde een duurweek voor, waarbij ik veel afstand zou moeten afleggen. Niet heel intensief, maar echt op duur gericht. Aan het begin van die week dacht ik echt dat ik het niet zou redden. De vermoeidheid ging niet weg. Maar na dag drie of vier ging het ineens wel. Alsof ik er doorheen was.”

Twee maanden niks kunnen doen

Toch duurde het even voordat ze eindelijk het gevoel kreeg er doorheen te komen. “Ik ben van ruim twee maanden niets kunnen doen naar de huidige situatie gegaan en heb alweer flink in kunnen halen. En ik voel me sindsdien ook naast het fietsen een stuk beter. Ik kijk niet meer tegen een trap oplopen op.”

Haar ploeg Ghost Factory Racing heeft haar intensief begeleid om deze periode door te komen. Met een antistoffentest, bijvoorbeeld. “Al zijn er niet genoeg antistoffen aangetroffen om te kunnen stellen dat ik nu immuun zou zijn”, gaat zij verder. “Wat ik voor mezelf wel belangrijk vind, is dat ik nu weet dat het corona was. En dat ik daarmee andere dingen heb kunnen uitsluiten. Dat geeft rust en ik voel me nu weer beter.”

Medaillekandidaat

Terpstra geldt tijdens de Olympische Spelen in Tokio aankomend jaar als medaillekandidaat. Vorig jaar schreef de Nederlandse mountainbikester sportgeschiedenis door als eerste Nederlandse vrouw een wereldbekermanche te winnen. De 29-jarige Terpstra won in Vallnord. Een aantal maanden later werd ze ook nog een keer tweede in Snowshoe.