Van corona herstelde Lars van der Haar: “Ik heb mijn longen de tijd gegeven” woensdag 8 juli 2020 om 10:02

Lars van der Haar geraakte – wellicht tijdens een skireisje – besmet met Covid-19. “Eenmaal weer aan het trainen, heb ik het twee weken heel rustig aangedaan om mijn longen te tijd te geven volledig te herstellen. Ik heb me echt zorgen gemaakt.”

Na het crossseizoen vertrok Van der Haar met enkele vrienden op skireis in het Oostenrijkse Gerlos. Anderhalve week na zijn terugkeer naar Nederland, werd hij ziek. “Eerst was ik snel moe, daarna kreeg ik hoge koorts en zelfs bij normaal ademhalen voelde ik mijn longen branden”, vertelt de Telenet-Baloiseprof aan Het Nieuwsblad. “Toen wist ik: dit kan corona zijn.”

Thuisisolatie bleek voldoende. De koorts verdween snel. “Toch had ik twee weken pijn aan de longen en op een bepaald moment merkte ik dat mijn reuk- en smaakzin weg waren.” In totaal bleef hij zes weken van de fiets. “Toen ik weer begon met trainen, heb ik twee weken niet langer dan twee uurtjes gefietst. Aan een lage intensiteit, om ervoor te zorgen dat die longen de tijd hadden om te herstellen.”

Antistoffen

Ook al wees de hele tijd alles erop dat hij corona had, pas twee weken geleden na een test in België kwam er zekerheid. “Ik had een pak antistoffen in het bloed. We hebben het dus goed aangepakt, want indien ik te snel weer hard getraind had, had ik blijvende long- of hartschade kunnen oplopen.”

“Op 25 augustus heb ik een uitgebreide fietstest, ik ga zeker vragen dat ook de longinhoud wordt getest. In het begin maakte ik mij zorgen: ik was al buiten adem als ik de trap op moest. Maar intussen heb ik intensieve trainingen achter de rug, ik ben er vrij gerust op. Ik was zondag ook blij dat ik de wedstrijd in Rotselaar goed ben doorgekomen. Ik heb naar lucht moeten happen, maar dat was niet meer dan anders. Iedereen heeft afgezien.”