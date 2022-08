Van Baarle en INEOS met nieuwe fietsen in ploegentijdrit: “Gelijk goed starten”

Video

Dylan van Baarle is in de Vuelta a España een van de belangrijke renners bij INEOS Grenadiers om de kopmannen te helpen. De Nederlandse winnaar van Parijs-Roubaix kijkt als erkend hardrijder uit naar de ploegentijdrit. “Dat is een van onze doelen om daar gelijk goed te starten. We hebben een heel goede ploeg en nieuwe fietsen, dus ik hoop dat het goed gaat komen”, vertelt hij aan WielerFlits.

Met Richard Carapaz en Tao Geoghegan Hart heeft INEOS Grenadiers twee groterondewinnaars in de ploeg. Ook Pavel Sivakov en Carlos Rodriguez mogen tot de klimmers gerekend worden. Dat betekent dat Van Baarle een knechtenrol gaat invullen en ‘vrij vroeg’ in actie moet komen. “We hebben vier mannen die voor klassement kunnen gaan en vier helpers. Dat gaat veel werk verzetten worden”, verwacht hij. “Maar daarvoor ben ik hier ook. Aan mijn eigen kansen heb ik nog niet gedacht.”

Van Baarle, die vandaag een driejarig contract tekende bij Jumbo-Visma, is ook een van de meest ervaren renners in de ploeg. Ethan Hayter, Luke Plapp, Carlos Rodriguez en Ben Turner debuteren namelijk in een grote ronde. “Die kijken hun ogen uit en die moet ik wegwijs proberen te maken. In de Nederlandse etappes is het aan mij om de kopmannen uit de problemen te houden, dus dan zal ik veel op kop zijn”, geeft hij aan.