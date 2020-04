Van Avermaet: “Hoop dat ik de Ronde dit najaar op dezelfde manier kan afwerken” zondag 5 april 2020 om 16:54

Greg Van Avermaet had met winst in de virtuele Ronde van Vlaanderen een primeur te pakken, maar bijschrijven op zijn palmares wil de kopman van de CCC-wielerploeg niet. “Ik hoop dat ik dit in het najaar op dezelfde manier kan afwerken”, zei hij na afloop tegen Sporza.

“Het is eigenaardig om te koersen vanuit huis, maar ik heb geprobeerd om mijn best doen. Ik was in het begin verschoten van de snelheid maar ik heb alles, zoals altijd, op de Paterberg gezet en daarna was het sterven tot de meet. Ik zat volledig à bloc. Het was net zoals echt”, lachte Van Avermaet na zijn overwinning in de ‘Lockdown Edition’ van De Ronde.

“Ik begin te beseffen dat het zoals in koers was”, zei hij volop zwetend vanuit huis. “Spijtig genoeg niet in het echt, maar het was wel vol tot het einde. Gisteren schoot ik in paniek met mijn materiaal, maar het is gelukt om mee te doen met de juiste versnellingen. Ik denk dat we ons geamuseerd hebben en dat mijn hartslag lange tijd niet zo hoog geweest is.”

Van Avermaet vond de virtuele Ronde een leuke oplossing. Hij kreeg in aanloop zelfs tips, erkent hij. “Ik heb geleerd van de tegenstand. Thomas De Gendt had gestuurd dat hier het verschil op de bergjes wordt gemaakt en niet op het vlakke, dus heb ik besloten om op de bergjes vol te gaan. Ik ben geen rollen-renner, meer van het buiten rijden en de echte kasseien, maar het was niet slecht”, sluit hij af.

Remco Evenepoel: “Het was echt stoempen”

Remco Evenepoel reed in de beginfase aanvallend, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de zesde plaats. “Ik vond het redelijk zwaar”, reageerde hij. “Die Paterberg… Ik zag opeens Greg rechtstaan. Het was superzwaar en ik kwam niet meer aan 50 of 60 omwentelingen. Het was echt stoempen, en dat is niet aan mij. Ik reed nog tegen de 380-400 watt in de achtervolging, maar het was toen al game over.”

“Het ging echt drie kwartier super hard, ik kan het zien als een goede trainingssessie. Ik ben pas een paar dagen terug in training”, zegt Evenepoel, die ook zijn rustperiode had ingelast tijdens deze coronabreak.