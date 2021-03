Van Avermaet en Naesen krijgen nieuwe kans in Dwars door Vlaanderen

Greg Van Avermaet en Oliver Naesen staan woensdag namens AG2R Citroën aan de start van Dwars door Vlaanderen. Het was nog lang onzeker of Naesen wel mocht starten, omdat de ploeg liever voorzichtig wilde zijn in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen.

“Ik heb het gevraagd, maar veel enthousiasme was er niet”, vertelde Naesen ons na afloop van Gent-Wevelgem, waarin hij als zestiende over de finish kwam. Van Avermaet werd er twaalfde. “De schrik om te vallen of ziek te worden, zit er wel in. Maar er zijn al zo weinig koersen. Ik hoop dat ik toch van start kan.”

Zondagavond gaf AG2R Citroën al aan dat beide Vlaamse kopmannen woensdag starten in Roeselare. Nu is ook de omkadering compleet. Met Lawrence Naesen en Stan Dewulf staan vier Belgen aan de start. Julien Duval, Anthony Jullien en Michael Schär maken de selectie compleet.

Selectie AG2R Citroën voor Dwars door Vlaanderen 2021 (31 maart)

Stan Dewulf

Julien Duval

Anthony Jullien

Lawrence Naesen

Oliver Naesen

Michael Schär

Greg Van Avermaet