Van Alphen wint cross in Bad Salzdetfurth, Bentveld de beste in Brumath

Niet alleen in de Verenigde Staten wordt dit weekend gecrost, ook in Europa stonden de nodige veldritten op het programma. Er waren wedstrijden van C2-niveau in onder andere Duitsland, Engeland en Frankrijk.

Aniek van Alphen won in Duitsland de International Cyclo Cross Bad Salzdetfurth. Ze had geen kind aan Sterre Vervloet en Janna Dobbelaere, die op grote achterstand tweede en derde werden. Bij de mannen was de wedstrijd spannender. Emiel Verstrynge klopte Anton Ferndinande in een sprint met twee. Thuisrijder Marcel Meisen kwam op een kleine halve minuut als derde binnen.

Ook in Frankrijk, bij de Brumath Cross Days, ging bij de vrouwen een Nederlandse met de zege lopen. Leonie Bentveld versloeg Marie Schreiber met vijf seconden verschil. Amandine Fouquenet bezette het laatste plekje op het podium. Diether Sweeck triomfeerde ondertussen bij de mannen, waar Aaron Dockx en de Zwitser Loris Rouiller als tweede en derde eindigden.

In Engeland was er ook nog een Belgische zege: Witse Meeussen mocht juichen in de eerste manche van de National Trophies Series. In Estland haalde Suzanne Verhoeven, die de Bike Fanatics Keila betwistte, de bloemen op.