Van Aert had goede hoop, maar ziet aanval stranden: “Kwamen onszelf snel tegen”

Wout van Aert reed lange tijd voorop op het BK op de weg, maar op twintig kilometer van het einde zat zijn avontuur met Yves Lampaert erop. “We reden weg op zestig kilometer van de meet, maar in de warmte kwamen we onszelf snel tegen”, zei hij na afloop tegen onder meer WielerFlits.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Gegokt en verloren dus? “Dat is misschien goed verwoord ja”, zei Van Aert met een lachje. De renner van Jumbo-Visma had wel het idee dat het kon lukken, toen hij samen met Lampaert wegreed uit de oorspronkelijke kopgroep. “Natuurlijk, we hadden een sterke groep. Met Nathan (Van Hooydonck, red.) en Tosh (Van den Sande, red.) erbij hadden we altijd het overwicht, maar dat was niet altijd een voordeel. Het gewicht kwam een beetje op onze schouders.”

Op zestig kilometer van het einde reed Van Aert dan dus weg met Lampaert. “We geloofden er allebei in, we hebben ons gesmeten. Maar als er maar twee ploegen vooraan vertegenwoordigd zijn, zijn er ook nog heel veel ploegen die willen achtervolgen. Daar was niks tegen te beginnen”, aldus Van Aert, die tot slot meegaf dat hij klaar is voor de Tour de France.

Lees ook: Groots! Remco Evenepoel wint enerverend BK op indrukwekkende wijze