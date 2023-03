Van Aert: “Winnen is het mooiste scenario, maar ga er sowieso volle bak voor”

De vierde etappe van Tirreno-Adriatico is er een voor de puncheurs en dan kijken wel al snel naar Wout van Aert. De renner van Jumbo-Visma heeft de rit aangekruist en hoopt mee te doen om de overwinning. “Al zal het van de koersomstandigheden afhangen of ik hier prijs kan rijden”, citeren Sporza en VTM.

De vierde etappe van Tirreno-Adriatico zal niet in een massasprint eindigen. Daarvoor staan er te veel hoogtemeters op het programma en is de finale veel te lastig. In de laatste pakweg vijftig kilometer krijgen de renners vier keer de klim naar Tortoreto voor de wielen geschoven. De eerste klim naar de streep is 4,4 kilometer lang aan 4,5%, met een uitschieter van 19%. Vervolgens staan er nog drie passages over de steilere variant van de Tortoreto-klim (3,1 km aan 7%) op het menu.

“Het zal een zware en lastige finale worden”, verwacht Van Aert. “Een gemiddelde stijging van 7% is behoorlijk, maar het lijkt me wel gelijkmatig te klimmen. Het zal een mooie en zware sprint worden. De lichtgewichten zijn in het voordeel, maar het hangt er vanaf hoe hard er gekoerst zal worden op de lokale rondes.”

“Winnen is natuurlijk het mooiste scenario, maar het is sowieso een etappe waar ik volle bak voor wil gaan, om te zien hoe ver ik kan komen. Het zal van de koersomstandigheden afhangen of ik vandaag prijs kan rijden”, aldus de Belg.