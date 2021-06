Van Aert voor het BK: “Sprakeltje hoop dat ik iets kan betekenen”

Twee maanden na de Amstel Gold Race keert Wout van Aert terug in het peloton. De Belgische renner van Jumbo-Visma stapt op in het BK in Waregem. “Ik start met een sprankeltje hoop dat ik iets kan betekenen.”

Van Aert heeft een moeilijke periode achter de rug door een blindedarmoperatie en de negatieve uitspraak in de zaak met Nick Nuyens. Inmiddels is hij net terug van een hoogtestage in Tignes, waar hij zich met de ploeg op de Tour voorbereidde. “Ik ben blij dat ik weer kan koersen”, zegt hij in Het Laatste Nieuws. “Ik heb wel goesting in het BK en in de Tour die nu ook snel komt. Door omstandigheden is het heel lang geleden. Het was nodig om veel te trainen. Maar ik vind wel dat er nu een uitdaging mag komen, in plaats van een trainingsschema elke dag.”

Zijn titel in het BK tijdrijden verdedigde hij woensdag niet. “Het was nooit de bedoeling dat ik aan het BK zou deelnemen. Het eerste plan was dat ik de Dauphiné zou rijden en daarna de stage in Tignes zou doen. En dan was het nog open of ik wel of niet het BK op de weg zou rijden. Dat was de planning die we in de winter hebben gemaakt. Mijn blindedarmoperatie heeft alles veranderd. Dat de Dauphiné te snel zou komen, wisten we. Misschien was het dan wel goed om het BK tijdrijden te doen.”

“Dat zou dan betekenen dat ik vroeger uit Tignes naar huis moest komen en dat ik daardoor een groot trainingsblok zou missen. Ik moest dat BK ook niet rijden, gewoon om mee te doen. Ik moest dat voorbereiden en proberen mijn titel te verdedigen. Daar zou ik niet klaar voor zijn. Het effect dat ik van training kon hebben, was groter. Daarom heb ik beslist om niet te starten”, aldus de 26-jarige renner.

Vraagteken

“Ik start met een sprakeltje hoop dat ik iets kan betekenen”, zegt Van Aert over zijn ambities voor het BK zondag. “Het is een groot vraagteken waar ik sta. Vergeleken met de rest ben ik in het nadeel. Ik hoop dat ik de finale kan rijden. In een andere koers is dat vaak makkelijker dan op een BK. We zijn maar met twee ploegmaats in de koers. Nathan Van Hooydonck en ik zullen moeten kiezen waar we op reageren en waarop niet. Andere ploegen hebben meer renners. En ik hoop ooit die trui te kunnen pakken.”