Van Aert voegt zich in Benidorm bij Belgische ploeg, Sweeck en Vanthourenhout ook erbij

Wout van Aert ontbrak op het BK veldrijden in Lokeren, maar is in de Wereldbeker van Benidorm weer van de partij. De kopman van Jumbo-Visma, die afgelopen weekend zijn nationale titel kwijtraakte, voegt zich bij de ploeg waarin ook kemphanen Laurens Sweeck en Belgisch kampioen Michael Vanthourenhout zijn opgenomen door bondscoach Sven Vanthourenhout.

Van Aert, Vanthourenhout en Sweeck behoren tot de acht beste renners op de UCI-ranking. Ook Eli Iserbyt, Niels Vandeputte, Jens Adams, Toon Vandebosch en Vincent Baestaens zijn daardoor op basis van hun ranking gekwalificeerd voor de cross aan de Spaanse kust. Voor de vier resterende plaatsen heeft de bondscoach Thijs Aerts, Belgisch kampioen elite-zonder-contract Gerben Kuypers, Daan Soete en Timo Kielich aangewezen.

Bij de vrouwen ontbreekt nationaal kampioene Sanne Cant, die na het BK een punt achter haar seizoen zette. Wel is Marion Norbert Riberolle van de partij in de achtkoppige selectie bij de dames. Daarnaast is er een beloftenwedstrijd voor mannen in Benidorm; met Thibau Nys, Joran Wyseure, Emiel Verstrynge en Witse Meeussen heeft België daar vier favorieten in huis.

Selectie elite mannen

Thijs AERTS, Jens ADAMS, Vincent BAESTAENS, Eli ISERBYT, Timo KIELICH, Gerben KUYPERS, Daan SOETE, Laurens SWEECK, Wout VAN AERT, Toon VANDEBOSCH, Niels VANDEPUTTE, Michael VANTHOURENHOUT

Selectie elite vrouwen

Julie BROUWERS, Kiona CRABBÉ, Alicia FRANCK, Marion NORBERT RIBEROLLE, Jinse PEETERS, Loes SELS, Laura VERDONSCHOT, Suzanne VERHOEVEN

Selectie beloften mannen, U23

Arne BAERS, Aaron DOCKX, Witse MEEUSSEN, Jente MICHELS, Thibau NYS, Victor VAN DE PUTTE, Emiel VERSTRYNGE, Joran WYSEURE

Selectie junioren mannen, U19

Yordi CORSUS, Antoine JAMIN, Robbe MARCHAND, Wies NUYENS, Viktor VANDENBERGHE, Seppe VAN DEN BOER

Selectie junioren vrouwen, U19

Lore DE SCHEPPER, Shanyl DE SCHOESITTER, Fleur MOORS, Xaydée VAN SINAEY