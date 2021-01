Van Aert verzekert zich van derde eindzege Wereldbeker

Wout van Aert heeft zich in Overijse voor de derde keer in zijn carrière verzekerd van de eindzege in de Wereldbeker veldrijden. Met zijn overwinning verdiende de Jumbo-Vismarenner 40 punten, waardoor hij op 165 punten uitkomt. Ook in 2016 en 2017 zette hij het klassement op zijn naam. Mathieu van der Poel werd met 140 punten tweede. Michael Vanthourenhout werd derde.

Wereldbeker veldrijden 2020-2021

Eindklassement mannen

1. Wout van Aert – 165 punten

2. Mathieu van der Poel – 140 punten

3. Michael Vanthourenhout – 128 punten

4. Toon Aerts – 108 punten

5. Quinten Hermans – 95 punten

6. Corné van Kessel – 91 punten

7. Tom Pidcock – 84 punten

8. Lars van der Haar – 81 punten

9. Laurens Sweeck – 77 punten

10. Kevin Kuhn – 63 punten