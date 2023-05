Van Aert versus Evenepoel op BK tijdrijden? Jumbo-Visma-renner overweegt deelname

Nemen Wout van Aert en Remco Evenepoel het volgende maand tegen elkaar op in het BK tijdrijden? De renner van Jumbo-Visma zou volgens Het Laatste Nieuws serieus overwegen om deel te nemen aan de nationale titelstrijd in Herzele.

Van Aert zal sowieso meedoen aan het BK op de weg in Izegem (25 juni). Drie dagen eerder staat het BK tijdrijden in Herzele op het programma en de 28-jarige renner zou dus serieus nadenken over een deelname, ook al omdat Van Aert dit jaar weer een doel heeft gemaakt van het WK tijdrijden. Van Aert werd in zijn carrière al twee keer (in 2018 en 2019) Belgisch kampioen tegen de klok. Een duel met Remco Evenepoel is wellicht aanstaande, want die laatste lijkt zich ook te richten op het BK tijdrijden.

Van Aert is momenteel bezig aan zijn laatste dagen van een hoogtestage van goed drie weken in de Sierra Nevada. De Belg legt in het zuiden van Spanje – samen met zijn ploeggenoten Jonas Vingegaard, Tiesj Benoot, Nathan Van Hooydonck, Christophe Laporte, Steven Kruijswijk, Dylan van Baarle en Wilco Kelderman – een eerste basis voor de aankomende Tour de France. De renners zullen hun uitvalsbasis in Monachil op 29 mei verlaten.

Alternatieve voorbereiding op de Tour

De meeste Tour de France-klanten van Jumbo-Visma rijden vervolgens het Critérium du Dauphiné (4-11 juni), gevolgd door een tweede hoogtestage in Tignes, maar Van Aert kiest dit jaar voor een alternatieve voorbereiding richting de Ronde van Frankrijk. Van Aert laat het Critérium du Dauphiné – na drie eerdere deelnames – schieten en zal op 11 juni aan de start verschijnen van de Ronde van Zwitserland.

Van Aert zal – door zijn deelname aan de Ronde van Zwitserland – passen voor de hoogtestage in Tignes. De coureur zal echter nog wel een tweede keer op hoogte verblijven in aanloop naar de Tour. Om de tijd tussen de hoogtestage in de Sierra Nevada en de Ronde van Zwitserland te overbruggen, trekt Van Aert naar een berghut op bijna 3.000 meter hoogte nabij de gletsjer van Diavolezza – dicht tegen de grens met Italië en Livigno. Van Aert besloot hier in 2021 al eens te trainen ter voorbereiding op het WK in Leuven.