Van Aert triomfeert in Zolder: “Voor één keer kon ik het hoofd eens koelhouden”

Op Tweede Kerstdag moest Wout van Aert in Gavere nog zijn meerdere erkennen in Mathieu van der Poel, vandaag waren in Heusden-Zolder de rollen omgedraaid. De Belgische kampioen rekende na een razendspannende slotfase af met zijn Nederlandse concurrent.

Na een tweestrijd om duimen en vingers bij af te likken, moest een sprint beslissen over winst en verlies. “Het was de hele wedstrijd lang zenuwslopend”, begon Van Aert na de finish in gesprek met Proximus Pickx. “Mathieu brak de koers open en ik denk dat we beiden voelden dat we er elkaar niet zouden afkrijgen vandaag. De tweede helft van de koers was ik alleen maar bezig met welke tactiek ik zou gaan toepassen.”

Lange sprint

“Ik wilde er liefst een lange sprint van maken. Dus ik dacht het beter was om in tweede positie te zitten. Mathieu kwam wel altijd met een beetje voorsprong uit het bos en dan moest ik wel aanzetten. Het is sowieso alle hens aan dek toen hij vol aanzette, maar ik zat eigenlijk in een positie waar ik wilde zitten. Toen ik op het laatste ‘hupje’ kwam, stond Mathieu te voet of maakte hij een foutje. Zo kwam ik alsnog op kop te zitten.”

Van Aert kon zich vervolgens opmaken voor een sprint tegen zijn grote rivaal, al schoot die laatste wel uit zijn klikpedaal. “Ik probeerde nog even op adem te komen en ben de sprint van ver aangegaan. Voor één keer kon ik het hoofd eens koelhouden en maakte ik geen fouten. Ik ben erg blij met deze overwinning, want ik denk dat ik dit weekend iets te veel rust had genomen”, aldus Van Aert.