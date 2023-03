Van Aert sprint niet mee in Tirreno: “Wilde zich focussen op klassementsmannen”

Wout van Aert laat zich voorlopig nog niet zien in Tirreno-Adriatico. In de openingstijdrit ging hij al niet voluit en in de eerste etappe besloot hij zich niet te mengen in de sprint. “Wout had van tevoren al aangegeven niet te willen sprinten”, laat ploegleider Frans Maassen weten op de website van Jumbo-Visma.

Van Aert probeerde in de slotkilometers de klassementsrenners binnen de ploeg, Wilco Kelderman, Tiesj Benoot en Primož Roglič, uit de gevarenzone te houden. Met nog enkele kilometers te gaan liet de Belg het vervolgens lopen. Hij kwam uiteindelijk als 151ste over de streep, op anderhalve minuut van ritwinnaar Fabio Jakobsen.

“Het was een nerveuze rit met een gevaarlijke finale. Wout had van tevoren al aangegeven niet te willen sprinten, aangezien hij zich wilde focussen op de klassementsmannen. De mannen hebben het perfect gedaan en pakten op de cruciale momenten het initiatief”, is ploegleider Maassen tevreden.

Morgen is het waarschijnlijk opnieuw sprinten geblazen. Tiesj Benoot, één van de kopmannen van Jumbo-Visma, verwacht woensdag weinig verschillen en kijkt alvast uit naar de rest van de week. “Met Wilco, Primož en mezelf hebben we meerdere renners die een goed klassement kunnen rijden. Dat zal nodig zijn ook, want het niveau is hier heel hoog. Zelf bekijk ik dag per dag hoe ik ervoor sta. Met de klassiekers voor de deur denk ik dat het geen nadeel voor mij is om deze week diep te gaan.”