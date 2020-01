Van Aert positief verrast door podiumplaats in Zonnebeke: “Het viel goed mee” zaterdag 25 januari 2020 om 17:05

Wout van Aert kende verre van een ideale voorbereiding op de Kasteelcross in Zonnebeke. Hij keerde later dan gepland terug van stage en afgelopen week kreeg de Belg van Jumbo-Visma ook af te rekenen met ziekte. Desondanks reed hij in de C2-wedstrijd naar zijn eerste podiumplaats van het seizoen. Van Aert toonde zich daarmee dan ook erg tevreden.

“Ik heb zeven dagen heel hard getraind en heel veel uren kunnen maken. Dat was perfect. Deze week had ik iets meer crosstrainingen willen doen, maar dat is nu een rustweek geworden”, kijkt Van Aert in gesprek met WielerFlits terug op afgelopen periode. “We zouden maandag naar huis gaan, maar we hebben de hele dag vastgezeten op de luchthaven. We zijn met de trein naar Madrid moeten gaan om de volgende dag thuis te geraken.”

“Woensdagochtend ben ik een beetje ziek opgestaan”, vervolgt Van Aert. “Een beetje grieperig, maag overhoop, koud en geen energie; ik denk een opeenstapeling van vermoeidheid. Ik heb toen eerst nog geprobeerd te trainen, maar dat ging niet echt. Donderdag heb ik helemaal niet getraind en gisteren heb ik een beetje op de rollen gereden.” ’s Avonds voelde Van Aert zich weer gezond, waardoor hij besloot om de Kasteelcross te betwisten. “Ik heb besloten om de wedstrijd mee te pakken in functie van morgen (Wereldbeker Hoogerheide, red) en volgende week (WK in Dübendorf, red). Ik kwam met een bang hartje naar hier, maar ik denk dat het een goede keuze was. Het viel eigenlijk goed mee.”

“Ik had een aangenamer gevoel dan tijdens vorige crossen. Ik kan het basistempo weer beter aan. Die versnelling van Mathieu kon ik niet beantwoorden, maar dat kan niemand momenteel. Daarna kon ik vrij makkelijk naar de tweede plaats rijden, dus ik ben wel blij. Het was de bedoeling om dit weekend voor het eerst fris aan de start van een cross te staan, maar door die ziekte is dat niet honderd procent gelukt. Nu ga ik rustig toeleven naar het WK zonder lange trainingen. Daar wil ik m’n beste cross van het jaar rijden.”

Van Aert kan nog weinig zinnigs zeggen over het WK-parcours. “Het is denk ik voor iedereen een verrassing. Op zo’n planneke zie je niets. Het zal afwachten zijn tot we daar zijn om er een beeld van te krijgen.” Maar voor er koers wordt gezet richting wacht nog Hoogerheide. “Ik heb vandaag wel vertrouwen op gedaan. Ik hoop een iets betere start te maken dan vandaag, want ik sta op de derde of vierde rij. Ik hoop iets meer geluk te hebben bij de start om van in het begin mee te kunnen zijn.

🇧🇪 #Kasteelcross@WoutvanAert : "I am very happy with my first podium and with the progression I am making every week. That gives a lot of confidence." 2/2 pic.twitter.com/oSsKdyZKix — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) January 25, 2020