Van Aert over Olympische tijdrit: “In het voordeel van klassementsrenners met een goede tijdrit”

Wout van Aert wist gisteren heel wat vertrouwen op te doen richting de Olympische Spelen van Tokio door met verve de laatste tijdrit in de Tour de France te winnen. De Belg gaat ook in Japan voor het allerhoogste, maar blijft wel realistisch. “Ik denk dat de tijdrit in het voordeel is van heel goede klassementsrenners die een goede tijdrit hebben.”

Van Aert keek zaterdagvond, na alle plichtplegingen en een verplaatsing met de bus, in de wielertalkshow Vive le Vélo terug op zijn winnende tijdrit. “Dit was natuurlijk het resultaat waarop ik gehoopt had. Dit geeft veel vertrouwen om naar de Olympische tijdrit toe te werken. In Tokio zullen de omstandigheden nog zwaarder zijn. Het was vandaag warm, maar in Tokio is het ook heel vochtig.”

“Het is ook een veel lastigere tijdrit”, kijkt de renner van Jumbo-Visma alvast vooruit. “Het is enerzijds moeilijk te vergelijken, maar anderzijds was dit natuurlijk een prachtige generale repetitie.” Met Filippo Ganna, Tom Dumoulin, Remco Evenepoel, Rohan Dennis, Primož Roglič, Kasper Asgreen en Stefan Küng eveneens aan de start, is de concurrentie echter hevig in Tokio.

De deelnemers krijgen in Tokio een relatief lastige tijdrit voorgeschoteld, met behoorlijk wat hoogtemeters. Van Aert: “Ik denk dat het in het voordeel is van heel goede klassementsrenners die een goede tijdrit hebben.” De Kempenaar denkt dan aan Evenepoel en Roglič. “Maar het blijft een tijdrit en er zullen ook veel snelle stukken zijn. Ik geef me natuurlijk niet gewonnen, maar ik denk dat zij een streep voor hebben.”

Maar eerst: sprinten in Parijs

Maar vooraleer Van Aert de reis naar Japan zal maken, moet hij eerst nog de slotetappe van de Tour afwerken. Van Aert hoopt mee te doen in de sprint op de Champs-Elysées. Angst voor een valpartij heeft hij niet, maar hij verwacht niet meteen sprintkoning Mark Cavendish te vloeren. “De kans is niet zo heel groot dat ik win, ik zal de inspanningen wel voelen na de tijdrit.”

“De concurrenten zijn toch al veel langer gefocust op die laatste rit. Bovendien is Cavendish heel moeilijk te kloppen in deze Tour. Het zal al een opgave zijn om de juiste plek te verwerven in de sprint.”