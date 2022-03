Van Aert over mogelijke comeback Van der Poel: “Blij dat hij aan de betere hand is”

Wout van Aert heeft voorafgaand aan de zesde rit in Parijs-Nice gereageerd op het nieuws dat Mathieu van der Poel mogelijk snel zijn comeback gaat maken. Deze maand nog lijkt de kopman van Alpecin-Fenix de Wielerweek van Coppi en Bartali te rijden. “Zijn rentree zat er wel aan te komen”, aldus Van Aert tegen Sporza.

Na een korte veldritwinter nam Van der Poel een lange rustpauze om te herstellen van zijn slepende rugblessure. Zijn ploeg wilde weinig kwijt over een streefdatum voor een rentree, maar nu lijkt er licht aan het eind van de tunnel. Na Coppi e Bartali, eind maart, hebben ook de organisaties van Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen de komst van MVDP aangekondigd.

Rekening mee houden

“Zo snel hoefde dat nu ook weer niet”, lacht Van Aert over de snelle comeback van zijn eeuwige rivaal. “Nee, ik ben blij dat hij aan de betere hand is. Zijn rentree zat er wel aan te komen. We konden allemaal zien dat hij hard aan het trainen was. Ik hoop dat het voorspoedig verloopt voor hem. Het zal meteen iemand zijn waar we rekening mee moeten houden.”

“Als hij die etappekoers in Italië de benen heeft, dan kan hij meteen iets laten zien. Het is een positief verhaal, denk ik”, aldus de Belgische kampioen. Alpecin-Fenix wil zelf nog niets kwijt over de koersplannen van Van der Poel, die volgens onze bronnen wel op de startlijst prijkt van Coppi e Bartali.