Mathieu van der Poel op deelnemerslijst Coppi e Bartali, ook twee Vlaamse klassiekers kondigen zijn komst aan

Is de comeback van Mathieu van der Poel nakend? Volgens onze bronnen prijkt zijn naam als reserve bij Alpecin-Fenix op de voorlopige deelnemerslijst van de Italiaanse rittenkoers Coppi e Bartali. Ook de organisatoren van Dwars door Vlaanderen en de Ronde kondigen Van der Poel aan. Volgens de ploeg is er echter nog niets beslist over zijn terugkeer.

WielerFlits vernam uit een bron binnen de organisatie van de Coppi e Bartali dat de naam van de 27-jarige Nederlander op de voorlopige deelnemerslijst van de Italiaanse rittenkoers staat. Nieuws dat vandaag ook de Franse zender RTBF meldt op haar website.

De Coppi e Bartali wordt verreden van 22 tot 26 maart en zou betekenen dat Van der Poel daar eventueel wat koersritme kan opdoen in functie van de kassei- en of heuvelklassiekers. Navraag bij Alpecin-Fenix levert echter geen bevestiging op. Volgens de ploeg is er nog niets beslist over een terugkeer in het peloton, evenmin over deelname aan Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen, terwijl organisator Flanders Classics deze namiddag onderstaande tweets de wereld instuurde.