Mathieu van der Poel voert trainingsarbeid (verder) op in Spanje

Mathieu van der Poel is aan het trainen in Spanje, maar “nog niet met het oog op een terugkeer”, vertelde ploegleider Philip Roodhooft recentelijk aan Telenet bij de cross in Oostmalle. Feit blijft echter dat de Nederlander zijn trainingsarbeid rustig aan het opvoeren is.

Van der Poel is de afgelopen weken namelijk actief op wielerapp Strava, waar hij met de week langere en zwaardere trainingsritten uploadt. Twee weken geleden kwam de renner van Alpecin-Fenix nog tot 267 kilometer in 8 uur, een week later was dat al een ruime 500 kilometer in 17 uur.

Afgelopen week noteerde de Nederlander alweer 851 kilometer in bijna 27 uur. Daartussen zaten ook enkele trainingsritten met Victor Campenaerts en Florian Vermeersch, die dit weekend in tegenstelling tot MVDP aan de start staan van het openingsweekend.

De Nederlander heeft meer dan een maand rust moeten nemen door zijn rugblessure, die hem sinds de cross in Heusden-Zolder eind december aan de kant hield. Op 2 februari reed Van der Poel voor het eerst weer een rondje in de buitenlucht.

Trainingen Mathieu van der Poel (14-20 februari)

Maandag: 162km, 2949hm over 5:03

Dinsdag: 123km, 2198hm over 3:54

Woensdag: 132km, 2008hm over 4:10

Donderdag: 145km, 2433hm over 4:39

Vrijdag: 179km, 3428hm over 6:01

Zaterdag: rust

Zondag: 108km, 1348hm over 3:09