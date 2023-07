Van Aert maakt indruk als meesterhelper: “Maar een meester hoort niet te knechten”

Wout van Aert is ook in de Tour de France van 2023 weer alomtegenwoordig. Niet alleen als een beoogde afmaker, maar vooral als meesterhelper van de regerende Tourwinnaar Jonas Vingegaard. De renner van Jumbo-Visma oogst veel lof, maar de bekende Vlaamse journalist Hans Vandeweghe laat in zijn column voor De Morgen een ander geluid horen.

De strekking van de column van Vandeweghe? Wout van Aert rijdt te vaak in dienst van anderen. De Belg is ook dit jaar weer van goudwaarde voor zijn ploeggenoot Jonas Vingegaard, die de komende weken weer een gooi doet naar de eindzege in de Ronde van Frankrijk en momenteel aan de leiding gaat in het klassement. Zo reed Van Aert zich in de Pyreneeën volledig leeg voor zijn Deense ploegmakker. Dit tot ergernis van Vandeweghe.

“In een krant verscheen een verhaal dat we ons als Belgen in de handen moeten wrijven met zo’n renner. Zeer zeker, maar je kan het ook omdraaien en als een vraag verpakken. Is Van Aert niet veel te goed om zich zo uit de naad te rijden voor een bleke Deen (doelt op Vingegaard, red.) die alleen maar wedstrijden wint omdat zijn watt per kilogram lichaamsgewicht (en zijn VO2max en zijn fietseconomie) nu eenmaal hoger/gunstiger is dan dat van welke andere renner in de Tour ook?”

“Toch is het zonde, woekeren met immens talent”

“Van Aert heeft te veel klasse om als de eerste de beste baroudeur bij kilometer nul van achter de rode auto van de koersdirectie weg te springen. Van Aert is te goed voor de Oscar voor de Speciale Effecten in deze Tour, ook bekend als die krankzinnige Prijs van de strijdlust”, is Vandeweghe van mening. “Van Aert is geen meesterknecht, hij is een meester en die horen niet te knechten, ook niet als ze daar miljoenen voor worden betaald. Wat moet hij dan?”

“Specialisten in zijn ploeg beweren dat hij met dit gewicht de Tour niet kan winnen. Durf ze niet tegen te spreken. Wie het tegendeel beweert, is met zekerheid nooit verder geraakt dan de inleiding van de fysiologie van het wielrennen. Toch is het zonde, gooien met krachten, woekeren met immens talent, wat de klasbak Wout van Aert doet om zijn eigen Tour kleur te geven. Het is te hopen voor hem dat Sarah (zijn vrouw Sarah De Bie, red.) sneller dan uitgerekend moet bevallen en hij naar huis kan. Het zal zijn WK ten goede komen.”