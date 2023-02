Jonas Vingegaard: “Het liefst zou ik Wout van Aert elke koers naast me hebben”

Ride

Jonas Vingegaard is 2023 succesvol begonnen. In de Galicische rittenkoers O Gran Camiño won hij de eerste twee etappes. Namens RIDE Magazine spraken we de Deen voorafgaand aan het nieuwe wielerseizoen voor een uitgebreid interview dat terug te lezen is in ons nieuwe voorjaarsnummer, dat op 10 maart verschijnt.

Sinds 2019 woont Vingegaard in Glyngøre, een plaats waar de haven het middelpunt vormt en benadrukt dat de visserij nog altijd een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor het dorp is. De vele houten huizen kenmerken de typische Scandinavische bouwstijl. Op de wegen langs de kliffen, over de heuvels en door de vele bossen krijg je het gevoel alleen op de wereld te zijn en overheerst de eeuwige stilte. Zeker op winterse dagen wanneer de gevoelstemperatuur vaak ver onder het vriespunt ligt. De 1.700 meter lange brug Sallingsundbroen tussen de schiereilanden Noord- en Midden Jutland zorgt voor enige bedrijvigheid in dit kleine dorp. Voor de rest heerst er de stilte.

“Ik kan in Glyngøre nog steeds mijn normale leven leiden. Ik kan mijn trainingen goed afwerken en kan ook nog probleemloos mijn boodschappen in de lokale supermarkt halen. Iedereen kent elkaar hier, waardoor ik ook na mijn successen in de Tour nooit in een vervelende situatie terecht kwam. Voor mijn dorpsgenoten blijf ik gewoon Jonas, dus eigenlijk is er niks veranderd. Het is niet ineens dat het hele dorp op zijn kop staat. Daar zijn de mensen hier ook te nuchter voor.”

Vingegaard zal in juli weer worden omringd door een sterke selectie. Met Wout van Aert beschikt hij over een luxe-helper. “Het liefst zou ik Wout elke koers naast me hebben, maar dat is onmogelijk omdat hij zich in het eerste deel van het jaar op de Vlaamse klassiekers richt. Hij is niet alleen een fantastische renner, maar ook een fijn persoon om in de ploeg erbij te hebben. Ik wilde hem er in de komende Tour zeker weer bij hebben. Zijn aanwezigheid is voor mij van enorm grote waarde.”

Hoewel Van Aert de Tour weer zal rijden, ontbreekt Primoz Roglic dit jaar. “Het zal anders zijn zonder Primoz. Hij was degene die mij drie jaar geleden onder zijn vleugels nam, mijn mentor binnen de ploeg. In 2022 vertelde hij al binnen de ploeg dat ik een potentiële Tour-winnaar was. Zelf geloofde ik daar niet in. Natuurlijk ga ik hem missen, maar hij heeft in een mooie uitdaging in de Giro.”

In het volledige, tien pagina's lange interview en kijkt Vingegaard onder meer terug op de memorabele rit over de Col du Granon, spreekt hij zich uit over zijn grote rivaal voor het geel Tadej Pogacar en vertelt hij wat volgens hem de sleuteletappes in de komende Tour de France zullen zijn. "Hoe vaker ik naar het parcours kijk, hoe meer ik ontdek dat de Tour van 2023 me heel goed ligt," aldus de Deen.