Van Aert kon ‘net niet volgen’ in finale: “Toch ben ik heel tevreden”

De versnelling vond plaats op een steile helling, net voor het ingaan van de laatste lokale ronde. Het was het plan van Jumbo-Visma om daar door te trekken, vertelde Van Aert. “We wisten dat de druk op ons ging komen. Er stond nog veel volk kort in het klassement. Als we het daar niet probeerden, dan konden we zelf de hele tijd achter iedereen aan springen. De situatie veranderde daarna wel snel toen Wilco Kelderman viel.”

Primoz Roglic bezorgde Jumbo-Visma niettemin de zege, Van Aert kwam als tiende over de streep. Hij eindigde op twintig seconden van zijn ploeggenoot. “Ik was de geschikte man om de koers te openen, maar kon in de laatste ronde net niet volgen. Toch ben ik heel tevreden.”

Bij DPG Media zei Van Aert dat de zesde etappe ‘een goede test voor de benen’ was. “Het is moeilijk te zeggen waar ik sta, maar ik ben tevreden over het gevoel in de benen in de ritten waar ik wilde voor gaan. Dat neem ik mee.”