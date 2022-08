Van Aert klopt Jakobsen en Van der Poel in na-Tourcriterium Roosendaal

Wout van Aert heeft maandag de Draai van de Kaai, een na-Tourcriterium in Roosendaal, op zijn naam geschreven. De winnaar van de groene trui in de voorbije Tour de France versloeg in een sprint met drie Fabio Jakobsen en Mathieu van der Poel.

Voor Van Aert is het zijn tweede overwinning van de avond, nadat hij eerder ook al de koppeltijdrit aan de zijde van Marianne Vos had gewonnen. De renner van Jumbo-Visma was afgelopen zondag ook al de beste in eigen land in het na-Tourcriterium van Herentals. Van Aert is overigens nog niet klaar met de criteriums: zo zal hij over iets minder dan twee weken ook nog deelnemen aan de Profwielerronde van Etten-Leur.

Eerder op de avond werd het aanwezige publiek in Roosendaal al getrakteerd op een ‘gemengde koppeltijdrit’. Wout van Aert en Marianne Vos, die in hun groene trui door de straten van Roosendaal reden, wisten deze tijdrit naar hun hand te zetten. Het tweetal van Jumbo-Visma versloeg Ellen van Dijk en Bauke Mollema, de derde plaats ging naar het duo Mathieu van der Poel en Annemiek van Vleuten. De vrouwen werkten maandagavond ook een criterium af in Roosendaal. Annemiek van Vleuten wist de koers winnend af te sluiten. De Nederlandse van Movistar won in haar gele trui voor groenetruidrager Marianne Vos en Shirin van Anrooij, die in de voorbije Tour de France Femmes de witte jongerentrui wist te veroveren Na-Tourcriterium overzicht 2022: Wie rijdt waar?