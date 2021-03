Van Aert: “Ik hou een dubbel gevoel aan de E3 Classic over”

Wout van Aert moest in de E3 Saxo Bank Classic met de elfde plaats genoegen nemen. Op de laatste klim van de dag, de Tiegemberg, viel de kopman van Jumbo-Visma aan, maar op de top moest hij een elitegroepje met onder anderen Mathieu van der Poel laten rijden.

Van Aert zat aanvankelijk in goede positie toen in de tweede koershelft, op de Taaienberg, de eerste schifting plaatsvond. Daarna zat hij vooraan in een elitegroep met negen man, tot hij in aanloop naar de Berg Ten Stene werd teruggeworpen door een lekke band. Met de steun van Pascal Eenkhoorn, Nathan Van Hooydonck en Timo Roosen kon hij terugkeren. Al voor de Taaienberg voelde hij dat zijn band aan het leeglopen was, vertelde hij.

“Dat was een heel slecht moment om te wisselen, dus ik heb gewacht totdat het echt niet meer anders kon. Daar verschiet ik allicht de cartouche die ik in de finale tekort kwam”, blikte Van Aert terug. “Het is logisch dat ik op een gegeven moment alleen kwam te zitten. Na mijn lekke band moest ik al mijn teamgenoten opofferen om de situatie snel recht te zetten. De jongens waren er toen ze er moesten zijn. Die inspanningen kostten uiteraard heel veel krachten.”

Dubbel gevoel

Eenmaal terug in de spits van de koers hield de Belg stand, onder meer op de Paterberg en de Oude Kwaremont. Na zijn versnelling op de Tiegemberg liepen de benen echter leeg. “Ik hou een dubbel gevoel aan deze koers over. Mijn plaats zou in de voorste groep zijn, maar dat zat er vandaag niet in. Op het Vossenhol ging het licht ineens uit. Ik voelde na mijn aanval dat er niet meer in zat. Daarna was het geven tot het eind, maar vooraan zaten ze natuurlijk niet stil.”

Van Aert was ten slotte complimenteus naar winnaar Kasper Asgreen en zijn ploeg. “Deceuninck-Quick-Step toonde zich als blok erg sterk. Ze hebben de koers verdiend gewonnen. Het is jammer van vandaag, maar gelukkig komt Gent-Wevelgem er al snel aan.”