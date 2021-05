Wout van Aert kampt met blindedarmontsteking

Wout van Aert moet het voorlopig rustig aan doen. De winnaar van Gent-Wevelgem en de Amstel Gold Race kampt namelijk met een blindedarmontsteking, laat hij via social media weten.

“Even letterlijk uit de running. Ik ben herstellende van een blindedarmontsteking”, schrijft Van Aert op Twitter. De Belgische renner van Jumbo-Visma zou morgen eigenlijk meedoen aan de Wings for Life World Run, maar hij moet het wereldwijde hardloopevenement door de ontsteking aan zich voorbij laten gaan. “Blik vooruit op de voorbereidingen op de Tour en de Spelen”, aldus de Belg.

Sinds de Amstel Gold Race, die hij na een fotofinish achter zijn naam wist te zetten, houdt Van Aert een rustperiode. Normaal gesproken is het Critérium du Dauphiné zijn volgende koers, in aanloop naar de Tour de France die op 26 juni in Bretagne van start gaat. Vorig jaar wist hij in de Franse ronde twee etappes te winnen.

