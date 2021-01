Van Aert en Van der Poel zijn het eens: “Laat WK doorgaan, we bewijzen al hele seizoen dat het kan”

Uiteraard kregen ook Wout van Aert en Mathieu van der Poel gisteren de berichten door dat er nog steeds een kans is dat het WK in Oostende wordt afgelast. Met dank aan een plotse uitbraak van de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus. De twee tenoren reageerden eensgezind. “In het veldrijden heeft een hele winter nog niemand positief getest.”

“Ik had de woorden van de Oostendse burgemeester Bart Tommelein deze middag zien passeren”, antwoordde Van Aert in de mixed zone op de vraag wat hij vond van de twijfels rond het doorgaan van het WK. “Maar uiteraard ging de focus eerst naar de cross. Ik wil vanavond alles eens goed doorlezen, maar ik heb in elk geval begrepen dat er nog niets definitief beslist is.”

“Maar ik stel me wel de vraag wat een eventuele afgelasting zou oplossen. We laten al een volledig seizoen zien dat het kan. Er gelden strenge maatregelen, iedereen draagt zijn steentje bij. Ik zou niet weten waarom het WK niet zou kunnen doorgaan. Natuurlijk spreek ik hier ook mijn hoop uit. Ik heb er intensief naar toegewerkt. Het zou bijzonder sneu zijn.”

“Niet één positief geval”

Tezelfdertijd gaf Mathieu van der Poel twee meter verder een quasi identiek antwoord. “Wat heeft die plotse corona-uitbraak met het WK te maken? Ik weet het, ik ben geen politieker, maar ik zie geen reden om het af te gelasten. We koersen in een afgesloten ruimte. Iedereen die aanwezig is, moet een negatieve PCR-test voorleggen.”

“Er wordt al een hele winter gecrost, zonder één positief geval. Tenminste, toch niet waar ik weet van heb. Dat betekent dat het veilig kan, dus laat dat WK maar doorgaan. Ik zou echt niet weten wat die plotse uitbraak daar met het WK ermee te maken heeft”, besloot de wereldkampioen.