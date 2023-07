Van Aert denkt dat sprint met Philipsen nipt had kunnen zijn: “Je zag dat ik inliep”

Video

Wout van Aert was een van de hoofdrolspelers in de derde etappe van de Tour de France. In de massasprint raakte hij ingesloten tussen de hekken en de uiteindelijke winnaar Jasper Philipsen, die pas na een juryberaad de zege definitief kreeg toegewezen. “We hebben eerst in de bus afgewacht welke beslissing er zou vallen”, vertelt Van Aert voor de camera van WielerFlits.

Voor Van Aert viel er niets meer te winnen, want hij liet het de laatste meters lopen en kwam als vijfde over de streep. “Maar we waren gewoon benieuwd hoe de jury ernaar zou kijken. Ik denk dat het grote euvel de finish zelf was, met die bocht in de finish. (…) Gisteren is denk ik geen finish die we oké moeten vinden. Het was eigenlijk een heel veilige finale met mooie brede wegen. Maar dan zoeken ze in de laatste twee kilometer toch weer allemaal bochten op. Dat wil niemand in het peloton en toch gebeurt het keer op keer.”

Ondanks alles, zag Van Aert ook een positief punt in de sprint. “Je zag dat ik aan het inlopen was op Jasper. Het had zeker nipt kunnen zijn als de deur open was geweest. Ik denk dat het in ieder geval een heel andere soort finish is. Het is een lange rechte lijn en het schijnt ook heel breed te zijn op dat circuit.”

