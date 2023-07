Tour 2023: Voorbeschouwing etappe 4 naar Nogaro – Sprinten op een autocircuit

Maandag zullen sommige sprinters nog met twijfels hebben gezeten, maar dinsdag mogen ze gegarandeerd aan de bak. Het zal sprinten worden op het autocircuit in Nogaro. Wie trekt er in deze schaarse kans aan het langste eind? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

De vierde etappe van deze Tour de France is op papier de gemakkelijkste rit tot nog toe. Tussen startplaats Dax en finishplaats Nogaro ligt slechts één gecategoriseerde beklimming, de Côte de Dému (2 km aan 3,5%). In totaal staan er 182 noordelijke kilometers op de planning richting de regio Occitanie.

Startplaats Dax maakt onderdeel uit van de regio Aquitanië, die Bordeaux als hoofdstad heeft. Dé wijnstad van Frankrijk doet organisator ASO pas later in deze ronde aan. Met Dax heeft de regio alvast een prima uithangbord zo vroeg in de Tour. De geschiedenis van het Franse plaatsje gaat terug tot de Romeinse tijd en overblijfselen uit dit verre verleden zijn er vandaag de dag nog altijd te zien. Zo staat er nog een oud aquaduct, bijvoorbeeld. Nog bekender staat Dax om haar thermale baden en warmwaterbronnen. Al eeuwenlang is de stad een van de bekendste en meest bezochte kuuroorden van Frankrijk.

De etappe van dinsdag heeft verder weinig spannends in petto. In oostelijke richting rijden de renners naar plaatsen als Saint-Sever, Villeneuve-de-Marsan, Labastide-d’Armagnac en Eauze. Omdat de route niet heel uitdagend is, zullen de renners uit het Tourpeloton in Eauze vast nog een beetje kunnen genieten van overblijfselen uit de Romeinse tijd. Zoals een triomfboog en de oude stadsmuren.

In de laatste vijftig kilometer kan het peloton zich opmaken voor een massasprint. Opvallend genoeg finisht de etappe niet in het centrum van Nogaro, maar op het autocircuit van Paul Armagnac, wat ongetwijfeld voor mooie beelden zal zorgen. Eddy Merckx won eerder al op dit circuit het Critérium des As, voor Freddy Maertens en Gerben Karstens. Wie treedt in zijn voetsporen?

Dinsdag 4 juli, etappe 4: Dax-Nogaro

Officieuze start: 13:10 uur

Officiële start: 13:20 uur

Finish: tussen 17:10 en 17:35 uur

Afstand: 182 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Notre-Dame des Cyclistes: tussen 15.15 en 15.30

Passage Côte de Dému: tussen 16.35 en 16.55

Favorieten

Het moet raar lopen wil deze vierde etappe niet eindigen in een massasprint. Voor de favorieten moeten we dus kijken naar de snelle mannen in het peloton. En de snelste van al die snelle mannen? Dat is momenteel Jasper Philipsen. Vóór de Tour was dat al het geval en voorlopig is het ook zo ín de Tour. De 25-jarige Belg verzilverde maandag zijn eerste sprintkans in Bayonne, al moest hij wel bijna twintig minuten wachten voor hij de zege definitief kreeg toegewezen. Een vermeende overtreding tegenover Wout van Aert werd uiteindelijk niet bestraft.

Indien Philipsen wel was gedeclasseerd, was de etappezege naar een verrassende naam gegaan: Phil Bauhaus. Natuurlijk, de Duitser weet wat winnen is – dit jaar was hij bijvoorbeeld nog de beste in de eerste rit van de Tour Down Under en vorig jaar pakte hij een rit in zowel Tirreno-Adriatico als de Ronde van Polen – maar winnen in de de Tour? Dat was nogal een stunt geweest. Zijn tweede plaats zal de renner van Bahrain Victorious echter het vertrouwen geven dat het mogelijk is.

Ook Caleb Ewan zal vertrouwen hebben getankt in Bayonne. “Ik denk dat ik mijn vorm op het juiste moment te pakken heb”, zei de Australiër voor de start van de Tour de France al en door als derde te eindigen in de eerste massasprint zette hij die woorden kracht bij. De power om Philipsen voorbij te steken had Ewan nog niet, maar hij blijft een gevaarlijke klant. Niet voor niets heeft hij al vijf Touretappes op zijn palmares.

Vorig jaar won Fabio Jakobsen de eerste massasprint in de Tour. Dit jaar bleef die knalstart uit: de Europees kampioen moest genoegen nemen met een vierde plaats in Bayonne. Hij zat erbij, maar zal op meer hebben gehoopt. De flits was er nog niet. In 2023 loopt het voorlopig sowieso wat stroever voor Jakobsen, al boekte hij wel al vijf overwinningen. Bij Soudal Quick-Step heeft hij de juiste mannen om zich heen om hem naar een zesde seizoenszege te loodsen.

Voor Jakobsen is het zijn tweede Ronde van Frankrijk, Dylan Groenewegen is bezig aan zijn zesde Tour. Bij zijn vorige deelnames wist hij bijna elke keer minstens één rit te winnen: alleen bij zijn debuut in 2016 kwam hij niet verder dan een vierde plaats. Bij zijn eerste sprintbeurt in deze Ronde van Frankrijk kwam hij niet verder dan een achtste plaats. Teleurstellend. Toch zal het vertrouwen bij Groenewegen niet meteen weg zijn, want in aanloop naar de Tour was hij dik in orde. Hij won eind juni twee ritten in de Ronde van Slovenië.

Wout van Aert eindigde als vijfde in Bayonne, maar daar had wel wat meer ingezeten. De renner van Jumbo-Visma moest zijn benen stilhouden toen hij klem kwam te zitten tussen de hekken en de uiteindelijke winnaar Philipsen. Of hij anders had kunnen winnen? Dat zullen we nooit weten, maar het moge duidelijk zijn dat Van Aert gebrand zal zijn op succes in Nogaro. Het is nu al twee ritten achtereen misgelopen. De laatste keer dat Van Aert een pure massasprint won in de Tour de France, was trouwens in 2021. Toen sprintte hij, in de Belgische driekleur, naar de zege op de iconische Champs-Élysées.

Van Aert versloeg daar onder meer Mark Cavendish, die zo naast zijn 35ste etappezege greep. De Brit moest dus nog een jaartje wachten om het record van Eddy Merckx te kunnen verbeteren. En één jaar werd twee jaar, want Cav werd in 2022 niet geselecteerd voor de Tour. Nu is hij echter terug, in de kleuren van Astana Qazaqstan. Met de steun van lead-out Cees Bol gaat hij op jacht naar die ene, felbegeerde overwinning. Maandag kwam hij daar nog tekort voor, al was zijn zesde plaats verre van slecht. In mei bewees hij het bovendien nog altijd te kunnen: hij sloeg toen toe op de allerlaatste dag van de Giro d’Italia.

Mads Pedersen won ook een rit in die Giro. Hij deed dat in Napoli, waar hij de snelste was van een omvangrijk peloton. Maar in de Tour is de concurrentie natuurlijk een stuk sterker. Bovendien krijgt Pedersen dinsdag niet een perfect parcours voorgeschoteld: hij heeft het liever wat lastiger. Ook in vlakke sprints moet je echter rekening houden met de 27-jarige Deen. Zo werd hij in de Tour van vorig jaar nog derde in Nyborg en pakte hij dit seizoen al een ritzege in Parijs-Nice, beide keren na een niet al te lastige finale. In Nogaro zal de renner van Trek-Segafredo zijn negende plek van maandag willen verbeteren.

Net buiten de top-tien bij de eerste massasprint: Biniam Girmay. De Eritreër won dit jaar twee sprints. Eerst in de Ronde van Valencia, daarna in de Ronde van Zwitserland. Hij gold dan ook als outsider voor de ritzege in Bayonne, maar kon het daar nog niet bolwerken. Voor Mike Teunissen, de ervaren lead-out van Girmay, zal dat niet als een verrassing gekomen zijn. “Misschien gaat hij (Girmay, red.) er wel een aantal keren over doen om echt wat ervaring op te doen”, aldus de Nederlander zondagochtend bij WielerFlits. Kan het de tweede keer al raak zijn?

Sam Welsford van Team DSM eindigde ook net niet bij de eerste tien. Hij kwam als dertiende over de streep. “Ik denk dat ik de snelheid heb, ik heb dat heel het jaar laten zien”, zei de Australiër eerder tegen WielerFlits. Daarmee doelde hij vermoedelijk vooral op zijn twee ritzeges in de Vuelta a San Juan, tegen toppers als Sam Bennett, Fernando Gaviria en Fabio Jakobsen. In Bayonne kwam het er nog niet uit, maar zoals Welsford zelf ook zei in datzelfde interview, is de plaatsing en timing van cruciaal belang. Als dat klopt, kan hij verrassen.

Jordi Meeus heeft misschien niet de snelheid van veel van de eerdergenoemde mannen, maar met Danny van Poppel kan hij wel rekenen op een lead-out van wereldklasse. Wie weet kan de Nederlander de Belg aan zijn tweede seizoenszege helpen, nadat hij de afgelopen maanden vooral veel ereplaatsen behaalde. In Bayonne deed hij dat ook. Hij sprintte daar naar een zevende plaats.

Alexander Kristoff eindigde een stukje verder, op plek veertien. De Noor gooit zich er in Nogaro ongetwijfeld ook weer tussen, net als Peter Sagan. Verder is het letten op: Corbin Strong (Israel-Premier Tech), Luca Mozzato (Arkéa-Samsic) en Bryan Coquard (Cofidis), de nummer tien van Bayonne.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Jasper Philipsen

*** Fabio Jakobsen, Caleb Ewan

** Phil Bauhaus, Dylan Groenewegen, Wout van Aert

* Mads Pedersen, Mark Cavendish, Jordi Meeus, Biniam Girmay

Weer en TV

Het wordt dinsdag prima koersweer in Zuid-Frankrijk, meldt Weeronline. Het kwik stijgt tot zo’n 24 graden Celsius en de westenwind is zwak (1 à 2 Beaufort). Wel is er wat bewolking, maar de zon laat zich ook geregeld zien.

Eurosport, NOS en Sporza hebben de uitzendrechten voor de Tour de France. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.