Van Aert blikt nog eens terug op tweestrijd met Van der Poel: “I hate it but I love it”

Een tweestrijd werd er verwacht en een tweestrijd kregen we in Hoogerheide. Mathieu van der Poel en Wout van Aert vochten op het WK veldrijden weer een gedenkwaardig duel uit en dit keer trok Van der Poel aan het langste eind. Van Aert komt, een dag na het WK, nog een keer terug op die tweestrijd.

Van Aert postte op social media een foto van beide veldrittenoren tijdens de cross in Hoogerheide, met als bijschrift: “i hate it but i love it”. Van Aert en Van der Poel drijven elkaar al sinds de jeugdcategorieën tot het uiterste en hiermee ook naar een nog hoger niveau. Qua onderlinge duels staat het dit veldritseizoen 6-5 in het voordeel van Van Aert, maar Van der Poel won met het WK wel de belangrijkste cross.

Van der Poel ging na afloop van zijn gewonnen race ook in op de rivaliteit met Van Aert. “De sport heeft duels nodig. Ik vind onze onderlinge duels zeker mooi. Als je een van ons tweeën wegneemt, dan zal dat bepaalde wedstrijden een stuk minder interessant maken. Kijk naar dit WK. Had een van ons tweeën hier niet aan de start gestaan, dan had je ook dat deel van het publiek minder gehad.”

“We drijven elkaar al jaren naar een hoger niveau. Zowel in het veldrijden als op de weg. Onderling is er altijd respect geweest. Soms als je verslagen bent, dan vind je die duels net iets minder. Maar ik ben ervan overtuigd dat we straks na onze carrière zeggen dat die tweestrijd heel speciaal was.”

