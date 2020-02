Valverde: “Pogacar was gewoon de beste in de finale” vrijdag 7 februari 2020 om 10:31

Alejandro Valverde zat ideaal geplaatst met nog enkele honderden meters te gaan en leek op weg naar een ritzege in de Ronde van Valencia, maar de Spaanse kampioen werd in een sprint bergop verslagen door Tadej Pogačar. “Ik kende de finish niet echt, maar Pogačar is de verdiende winnaar”, zo vertelde Valverde na afloop.

Er zijn maar weinig renners die Valverde kunnen verslaan in een sprint bergop, maar de 21-jarige Pogačar liet op de Radar de Cullera zien dat het mogelijk is. De rondesensatie van UAE Emirates versloeg Valverde vorig jaar al enkele keren in de Vuelta a España, maar dat was telkens na een (zwaardere) bergetappe.

“Het is altijd jammer als je niet wint, maar je moet niet vergeten dat de concurrentie erg sterk is”, zo begint Valverde zijn verhaal. “Pogačar is een groot talent en kan geweldig finishen. Hij was gewoon de beste in de eindsprint. Ik kende de finish niet echt, ik heb alleen een video gezien van de slotklim”, aldus Valverde.

Op naar de koninginnenrit

De renner van Movistar is kritisch over zijn eigen optreden. “Ik plaatste enkele versnellingen richting de finish, wat me uiteindelijk toch wat energie heeft gekost. Zo reageerde ik op een aanval van Gianni Moscon. Daarnaast stond er in de finale wat tegenwind, maar Pogačar is gewoon de verdiende winnaar”, is de 39-jarige renner realistisch.

Valverde greep dan wel naast de ritzege, de Murciaan liet donderdag zien over goede benen te beschikken. “Het belangrijkste is dat ik tussen de toppers finish. Ik hoop dat ik met deze benen een gooi kan doen naar de zege in de koninginnenrit. We hebben ook nog Marc (Soler, red.) als mede-kopman voor het klassement. De etappe van zaterdag moet hem nog beter liggen.”