Tadej Pogacar verslaat Alejandro Valverde in Ronde van Valencia donderdag 6 februari 2020 om 16:07

De tweede etappe in de Ronde van Valencia is gewonnen door Tadej Pogačar. Het Sloveense toptalent versloeg Alejandro Valverde na zijn specialiteit: een sprint bergop. Dylan Teuns eindigde als derde op de Radar de Cullera. De Sloveen van UAE Emirates neemt tevens de leiderstrui over van Dylan Groenewegen.

Na het Nederlandse onderonsje tussen Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen in de openingsrit ging het peloton verder met de tweede etappe van Torrent naar Cullera. Gisteren zagen we een sprint tussen de snelle mannen, vandaag was het woord aan de explosieve klimmers. De finishstreep was namelijk getrokken op de Radar de Cullera, even buiten de stad, na een beklimming van goed drie kilometer aan ruim 7%.

Vroege vluchter Van Emden laat zich zien

Ploegen als Astana, Bahrain McLaren en Movistar reden de hele dag op kop van het peloton, in de hoop de vluchters op tijd in te rekenen. De vroege vlucht bestond uit louter hardrijders met Rémi Cavagna, Jos van Emden, Alessandro De Marchi, Álvaro Cuadros en Héctor Sáez. Het peloton liet al snel begaan, waardoor de voorsprong van de vijf koplopers opliep tot meer dan zes minuten.

Dit was het sein voor de mannen van Movistar om een tandje bij te schakelen en samen met de renners van Lotto Soudal en Astana de achterstand te verkleinen. De Spaanse formatie had plannen met Alejandro Valverde en Marc Soler, dit jaar al winnaar van de Trofeo Pollença-Andratx. Hoe hard Van Emden, Cavagna, De Marchi, Cuadros en Sáez ook reden, het peloton kwam steeds dichter.

Met nog tien kilometer te gaan was het verschil tussen de koplopers en het peloton geslonken tot een halve minuut en nog voor de voet van de Radar de Cullera werden de vluchters ingerekend. Cavagna probeerde het nog even alleen, maar de Franse hardrijder van Deceuninck-Quick-Step bleek ook een hapklaar brokje voor de ploegen met een favoriet voor de ritzege. In het peloton steeg de nervositeit, met een vervelende valpartij tot gevolg.

Zware val Tobias Foss, Pogačar jumpt naar de zege

Het grootste slachtoffer bleek Tobias Foss. De beloftevolle ronderenner van Jumbo-Visma bleef liggen en greep naar zijn schouder, waardoor de Nederlandse ploeg niet meer kon rekenen op hun enige overgebleven klassementsrenner. In het peloton was het inmiddels klimmen geblazen, maar de betere klimmers keken aanvankelijk naar elkaar. De eerste aanval kwam op naam van Gonzalo Serrano van Caja Rural-Seguros RGA.

De Spanjaard wist een mooie voorsprong uit te bouwen, maar werd nog voor het ingaan van de laatste kilometer ingerekend door Jan Polanc. De Sloveen van UAE Emirates voelde zijn moment gekomen, maar Valverde leek zijn sprint opnieuw perfect te hebben getimed in de laatste honderden meters. De Spaanse kampioen ging aan, leek op weg naar de zege, maar Tadej Pogačar bleek over een nog betere punch te beschikken.

Dit betekent dat de nog altijd piepjonge Sloveen een dubbelslag slaat, aangezien hij ook de leiderstrui overneemt van Groenewegen. Renners als Daniel Martin, Jack Haig en titelverdediger Ion Izagirre finishten in het spoor van Pogačar, terwijl Greg Van Avermaet (tiende) knap stand wist te houden tussen de betere klimmers. Wout Poels verloor wel wat tijd op zijn directe concurrenten.