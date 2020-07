Kukrle eindwinnaar Dookola Mazowsza, slotrit voor Gross zaterdag 18 juli 2020 om 17:59

Michael Kukrle heeft zich verzekerd van de eindwinst in Dookola Mazowsza, een Poolse 2.2-wedstrijd op de UCI-kalender. De Tsjech van Elkov-Kasper kwam in de slotrit, die werd gewonnen door Felix Gross, niet meer in de problemen.

Zaterdag bleek Gross over de rapste benen te beschikken na een 165 kilometer lange etappe van en naar Kozienice. Gross, rijdend voor Rad-Net Rose Team, klopte Filippo Fortin (Felbermayr-Simplon Wels) Sylwester Janiszewski (Voster ATS Team) De Duitser was twee dagen geleden ook al de snelste in een 2,5 kilometer lange tijdrit.

Eindwinnaar Kukrle had vrijdag de leiding gegrepen in het algemeen klassement door samen met Daniel Turek en Pawel Bernas het peloton voor te blijven. Het is niet de eerste eindzege voor de Tsjech: twee jaar geleden won de 25-jarige Tsjech ook al de Tour of South Bohemia.