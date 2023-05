Valpartij deert Giro-ritwinnaar Kaden Groves niet: “Was niet clean vandaag”

Kaden Groves knalde donderdag naar ritzege in de Giro d’Italia. In een massasprint in Salerno klopte de renner van Alpecin-Deceuninck Jonathan Milan en Mads Pedersen. “Dit is een droom”, vertelde Groves achteraf in het flashinterview.

De overwinning van Groves verliep niet van een leien dakje. Op zeven kilometer van de streep ging de Australiër, net als onder meer Primoz Roglic en Fernando Gaviria, tegen de grond. “Alles ging goed, maar dan viel ik op die rotonde. Ik kreeg mijn ketting er gelukkig snel genoeg op en ik kon weer snel aansluiten in het peloton.”

Vervolgens zat Groves in een goede positie in de sprint, al moest hij wel van zeer ver aangaan. “Ik heb mezelf verrast vandaag. Het was niet heel clean vandaag, mijn ploegmaten waren niet meer bij me. Ik zat echter in het wiel van iemand van Team DSM en ik had nog goede benen. Het is echt een droom, dit is de koers waarop ik sinds november en december op focus. Ik wil de ploeg echt bedanken”, besloot de renner van Alpecin-Deceuninck.

