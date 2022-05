Valkenburg aan de Geul krijgt prestigieus keurmerk van de ASO

Valkenburg aan de Geul heeft van de ASO, de organisatie van de Tour de France, het ‘Tour de France Cycle City’-label gekregen. Het keurmerk wordt uitgereikt aan gemeenten die stappen ondernemen om fietsgebruik te ondersteunen. Alleen gemeenten die ooit de Ronde van Frankrijk of de Tour de France Femmes hebben ontvangen, kunnen het label krijgen.

Valkenburg, dat de Tour de France ontving in 2006, kreeg ‘vier fietsen’, de hoogst mogelijke categorie van het ‘Tour de France Cycle City’-label. Kopenhagen en Parijs waren de enige andere steden die ook zo’n hoge beoordeling kreeg. “De gemeente zorgt voor een fietsinfrastructuur, stelt genoeg budget beschikbaar om het dagelijkse fietsverkeer te ontwikkelen en heeft zowel voor de korte als de lange termijn fietsenstallingen geïnstalleerd op strategische locaties”, schrijft de ASO in een persbericht over Valkenburg.

In 2006 trokken het Tourpeloton vanuit het Luxemburgse Esch-sur-Alzette naar het centrum van Valkenburg, met in de laatste kilometers een passage over de iconische Cauberg. Terwijl Matthias Kessler de rit won, kwam Erik Dekker zwaar ten val. Het zou het einde van zijn carriere betekenen.

2024 of 2025

In 2024 of 2015 wil Valkenburg de Tour de France ook weer verwelkomen, in samenwerking met Rotterdam en Den Haag, die zich samen officieel kandidaat hebben gesteld voor de start van de Tour de France in een van die jaren. Rotterdam is de enige Nederlandse plaats die ook een ‘Tour de France Cycle City’-label heeft. In totaal zijn er 108 gemeenten met het keurmerk.