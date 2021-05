Rotterdam, Den Haag en Valkenburg slaan handen ineen voor Tourstart

Begin april besloten Rotterdam en Den Haag zich samen officieel kandidaat te stellen voor de start van de Tour de France in 2024 of 2025. Vandaag werden de plannen verder uiteengezet tijdens de presentatie van het Tourbid en bleek dat ook de provincie Limburg is betrokken bij het initiatief.

Het doel is om in 2024 of 2025 te beginnen met een proloog in de straten van Rotterdam, gevolgd door een vlakke rit-in-lijn met start in Rotterdam en finish in Den Haag. Vervolgens trekken de renners weer naar Rotterdam voor de laatste etappe over Nederlands grondgebied, met vertrek vanuit de Maasstad en finish in Valkenburg.

Zowel Rotterdam (2010) als Den Haag (1973) mochten al eens de Grand Départ organiseren en ook Valkenburg mocht al een keer de Tour de France verwelkomen. In 2006 trokken de renners vanuit het Luxemburgse Esch-sur-Alzette naar het centrum van Valkenburg, met in de laatste kilometers een passage over de iconische Cauberg.

De provincie Limburg en de gemeente Valkenburg zetten al een tijdje vol in op het binnenhalen van een Touretappe. Vorig jaar werd zelfs nog een bidbook overhandigd aan koersdirecteur Christian Prudhomme. “We vinden het ook echt tijd dat de Tour weer naar Limburg komt en we willen daarin investeren”, klonk het vanuit de provincie Limburg.

‘My dream, my goal, my Tour’ is het motto van de Rotterdamse Tourstart. Sportwethouder Sven de Langen legt uit: “Op weg naar de gele trui komen de renners pieken, dalen en valpartijen tegen. Met de Tour willen we niet alleen de dromen van de profrenners, maar juist ook de dromen van Rotterdammers helpen realiseren.”

ASO, de organisator van de Tour de France, zal uiteindelijk bepalen waar de ronde over drie of vier jaar zal starten. Volgend jaar begint de grootste wielerkoers ter wereld in Brest, in 2022 is Kopenhagen aan de beurt. Bilbao heeft dan weer de eer om de Tour van 2023 op gang te brengen.