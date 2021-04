Rotterdam en Den Haag samen kandidaat voor Tourstart 2024 of 2025

Rotterdam en Den Haag stellen zich samen kandidaat voor de start van de Tour de France in 2024 of 2025. Dat hebben beide steden vandaag bekendgemaakt. Rotterdam wil daarnaast ook nog de finish van de laatste etappe van de Tour Féminin 2023 voor zijn rekening nemen.

Het idee is om in 2024 of 2025 te beginnen met een proloog in de straten van Rotterdam, gevolgd door een rit-in-lijn met start in Rotterdam en finish in Den Haag. “Wij slaan de handen ineen om de Grand Départ naar Nederland te halen”, is de gezamenlijke boodschap van burgemeesters Ahmed Aboutaleb (Rotterdam) en Jan van Zanen van Den Haag.

Met het bid is ongeveer 30 miljoen euro gemoeid en in mei komt organisator ASO naar Nederland om het bidbook in ontvangst te nemen. Zowel Rotterdam als Den Haag mochten al eens de Grand Départ organiseren. In de Tour van 1973 begonnen de renners met een proloog op de boulevard van Scheveningen, gewonnen door Joop Zoetemelk.

In 2010, 37 jaar na de Tourstart in Den Haag, was Rotterdam aan de beurt. Ook toen stond er een inleidende (korte) tijdrit op het programma. Fabian Cancellara wist de snelste tijd te klokken en mocht zo de eerste gele leiderstrui ophalen. In totaal is de Tour zes keer in Nederland gestart, met ook nog Amsterdam (1954), Leiden (1978), Den Bosch (1996) en Utrecht in 2015.

Tour Féminin

Rotterdam wil de komende jaren groots uitpakken op wielergebied en dus heeft het ook interesse in de finish van de Tour Féminin in 2023. Het is overigens nog niet zeker of er over twee jaar een meerdaagse Tour de France-wedstrijd voor vrouwen komt. Er zijn plannen om vanaf 2022 weer met een meerdaagse wielerkoers te komen.

Chantal Blaak hoopt vurig op de Tour Féminin in Nederland. “Wij rijden al veel wedstrijden die de mannen ook rijden, maar de Tour missen we nog.” Rotterdam en Den Haag willen vanaf 2022 overigens ook drie andere grote wielerwedstrijden voor vrouwen organiseren in samenwerking met de internationale wielerunie.