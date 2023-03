Valentin Madouas tankt vertrouwen: “Er valt wat te halen in de Ronde van Vlaanderen”

Valentin Madouas werd vrijdag achtste in de E3 Saxo Classic. De Fransman vormde andermaal een sterk duo met zijn Zwitserse ploegmaat Stefan Küng, die zelf zesde werd. “Ik had deze koers nodig om te weten waar ik sta.”

In L’Equipe vertelde Madouas dat hij na Tirreno-Adriatico zich aanvankelijk niet goed voelde. “Ik was tien dagen ziek. Nu ben ik wel gerustgesteld na deze dag. Ik had niet verwacht dat ik zo goed zou zijn, want ik was niet honderd procent. Nu weet ik dat ik klaar ben voor de Ronde van Vlaanderen.”

Vorig jaar werd de Fransman nog sterk derde in Vlaanderens Mooiste. Madouas reed toen een offensieve koers en kon door het gepoker van Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar nog terugkeren in de laatste honderden meters. “Er valt wat te halen in de Ronde van Vlaanderen, dat weet ik zeker”, aldus Madouas.

Nummer zes Küng kan relativeren

Küng reageerde op de ploegsite van Groupama-FDJ kort op de E3 Saxo Classic. “Toen Van der Poel, Pogacar en Van Aert demarreerden, zaten we een beetje ver achteraan. Maar ik denk niet dat er veel aan te doen was. Daarna probeerden we een zo goed mogelijke koers te rijden, maar dat was voor de vierde plaats.