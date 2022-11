Valentin Madouas bespreekt zijn seizoen: “Toptienplaats in de Tour is een bevrijding”

Valentin Madouas kan tevreden terugkijken op 2022. De 26-jarige Fransman toonde zich op verschillende terreinen en tegen de beste tegenstanders. In gesprek met de Bretonse krant Le Télégramme blikte hij terug op zijn seizoen.

Madouas begon zijn seizoen met een vierde plaats in de lastige Tour des Alpes Maritimes et du Var. Later in het voorjaar werd hij zevende in de E3 Saxo Bank Classic, alvorens naar een podiumplek in de Ronde van Vlaanderen te rijden. Achter Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle eindigde hij als derde. Nadat hij in de Tour de France van groot belang was als helper van David Gaudu, maar zelf nog als tiende eindigde, koerste hij in het najaar weer meer voor eigen kansen. Met succes, want Madouas won de Tour du Doubs en twee ritten in de Ronde van Luxemburg.

“Ik heb goede resultaten op WorldTour-niveau behaald, ik heb tegen grote renners en kampioenen gestreden in de topkoersen”, zei Madouas tegen Le Télégramme. “Ik voel dat ze naar me kijken, dat ze me zien als een favoriet. Mijn status is veranderd.”

“Ronde van Vlaanderen staat hoger dan een Tourrit”

Over de Ronde van Vlaanderen zei Madouas dat hij in de ultieme finale even het gevoel had dat hij kon winnen. “Je ziet vanuit het helikoptershot van boven dat we twintig kilometer per uur sneller gaan”, doelt hij op het moment waarop Van Baarle en hijzelf bijna bij de koplopers Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel komen. “Ik kwam vooraan, maar mijn benen herinnerden me er snel aan dat ik niet fris meer was. Ik was helemaal dood.”

Winnen zat er dus niet in voor Madouas, maar het is duidelijk dat hij het nog vaker zal proberen in de Ronde van Vlaanderen. Zijn liefde voor Vlaanderens Mooiste is groot. De renner van Groupama-FDJ zou de klassieker liever winnen dan een etappe in de Tour de France, laat hij desgevraagd weten. “Voor de fijnproevers in het wielrennen staat de Ronde van Vlaanderen een trede hoger.”

Tiende in de Tour

In diezelfde Tour de France eindigde Madouas aanvankelijk als elfde, maar omdat Nairo Quintana geschrapt is uit de uitslag, staat de Breton als de nummer tien in de boeken. Wat betekent deze uitslag voor hem? “Het is een bevrijding. Nu geloof ik echt dat ik zoiets kan. Ik heb het gedaan, dus dit is een mijlpaal die ik bereikt heb. Ik heb me goed voorbereid op de koers, maar ik heb niet alles gedaan wat ik had kunnen doen. Er zijn veel kleine dingen die ik nog kan verbeteren in de komende jaren.”