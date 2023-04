Valentin Ferron verslaat landgenoot Éwen Costiou in 84ste Parijs-Camembert

Valentin Ferron heeft de 84ste editie van Parijs-Camembert op zijn naam geschreven. De 25-jarige Fransman van TotalEnergies rekende na een vermakelijke finale in een sprint-à-deux af met zijn landgenoot Éwen Costiou van Arkéa-Samsic. De Noor Frederik Dversnes (Uno-X) eindigde als derde.

De stofwolken van Parijs-Roubaix zijn inmiddels opgetrokken en dus kon een nieuwe wielerweek beginnen in aanloop naar de heuvelklassiekers. In Frankrijk stond vandaag Parijs-Camembert op het programma. Een klassieker, vooral vanwege de te winnen prijs: de winnaar wint namelijk zijn gewicht in camembertkaas. Na ruim 209 kilometer wisten we welke heuvelspecialist de kaas mee naar huis mocht nemen. Het venijn zat hem in de staart, want in de laatste 70 kilometer moest namelijk flink wat geklommen worden.

Waaiergevaar is al snel geweken

Samuel Leroux (Go Sport-Roubaix Lille Métropole), Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex), Unai Cuadrado (Euskaltel-Euskadi) en Jean Goubert (Nice Métropole Côte d’Azur) lieten zich er niet door afschrikken en vormden de vroege vlucht. De voorsprong liep op een bepaald moment op tot om en nabij de drie minuten, maar werd al snel weer gehalveerd door een versnelling vanuit het peloton. Met nog goed 160 kilometer te gaan brak het peloton, door de verraderlijke zijwind, in meerdere stukken. Dit bleek alleen niet meer dan een eerste waarschuwing, de rust keerde al vrij snel weer terug.

Dit was dan weer in het voordeel van de vier koplopers, die zo hun voorsprong weer wat konden uitdiepen. Marchand, Leroux, Goubert en Cuadrado hoefden zich echter geen illusies te maken, daarvoor was het verschil met het peloton te klein. Op goed vijftig kilometer van de streep werden de vluchters bedankt voor de bewezen diensten, en kon een nieuwe fase in de koers beginnen. In de heuvelachtige finale zagen we een spervuur aan demarrages, maar de aanvallers werden al even snel weer tot de orde geroepen. Een duo-aanval van twee Fransen had meer succes.

Madouas en Ferron vinden elkaar

Valentin Madouas, weer helemaal hersteld van ziekte, en Valentin Ferron sloegen de handen ineen en wisten een mooie voorsprong uit te bouwen. Ze werden alleen wel opgejaagd door nog eens acht tegenaanvallers. In de achtervolgende groep herkenden we enkele interessante renners, met man-in-vorm Frederik Dversnes, Guillaume Martin, Lenny Martinez en Élie Gesbert. De achtervolgers slaagden er echter niet in om naar Madouas en Ferron te rijden. De twee koplopers werkten uitstekend samen en wisten zo hun voorsprong nog wat verder uit te diepen.

Met nog veertig kilometer te gaan, was het verschil al opgelopen tot een halve minuut. Het was vervolgens nog eens een halve minuut wachten op het peloton, of wat daar nog van over was, waar er al lang geen sprake meer was van een goed georganiseerde achtervolging. Heel even leken Madouas en Ferron het onderling te gaan uitmaken voor de zege, maar ze kregen toch nog het gezelschap van Dversnes, Martin, Martinez, Gesbert, Mikel Azparren, Éwen Costiou en Nicolas Prodhomme. Met deze negen coureurs begonnen we aan de laatste twintig kilometer.

Vermakelijke finale

Het was wachten op een volgende demarrage en die liet niet lang op zich wachten. Ferron bleek na zijn eerdere inspanning zeker nog niet uitgeteld en besloot nogmaals in de aanval te gaan, en dit keer kreeg hij de voor Arkéa-Samsic uitkomende Costiou met zich mee. Dit bleek een cruciale fase in de wedstrijd: Ferron en Costiou sloegen al snel een flinke bres van een twintigtal seconden. In de achtervolgende groep werd er voornamelijk naar elkaar gekeken, maar was het kalf zeker nog niet verdronken. Madouas en Dversnes roken het gevaar en gingen dan ook in de tegenaanval.

De Fransman en Noor kwamen tot op minder dan acht seconden van koplopers Ferron en Costiou, maar het laatste gaatje dichtrijden bleek te veel gevraagd. Ferron en Costieu mochten het dus, na een onderhoudende finale, gaan uitmaken voor de zege. Costiou probeerde zijn landgenoot nog te verrassen met een late uitval in de slotkilometer, maar Ferron was alert en bleek in de sprint een maatje te groot. Costiou was geklopt en moest genoegen nemen met de tweede plaats. Dversnes won de sprint voor de derde plaats, voor Madouas en Martin.

67 kilo aan camembert

Voor Ferron is het zijn derde profoverwinning, na een ritzege in de Tour du Rwanda en dagwinst in het Critérium du Dauphiné. Maar misschien nog wel belangrijker: de Fransman mag als winnaar van Parijs-Camembert 67 kilo aan camembertkaas mee naar huis nemen.