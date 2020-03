Vader Thibaut Pinot besmet met coronavirus: “Ik wil hem niet bij mij” donderdag 26 maart 2020 om 10:34

Régis Pinot, de vader van Thibaut Pinot, heeft positief getest op het coronavirus. De kopman van Groupama-FDJ is zelf in goede gezondheid, stelt zijn vader. “Thibaut is voor nu in orde. Ik heb hem achter het raam gezien, want ik wil mijn kinderen niet bij mij terwijl ik besmettelijk ben”, zegt hij tegen France Bleu.

Eind vorige week kreeg Régis Pinot de eerste verschijnselen van het coronavirus. “Eerst pijn, toen moest ik hoesten en daarna kreeg ik koorts”, legt hij uit. Uiteindelijk werd hij afgelopen maandag getest, waarna woensdag de positieve uitslag op het virus gemeld werd. “Momenteel heb ik vooral ademhalingsproblemen.”

Als vader van de Franse hoop als het gaat om het rondewerk, heeft Régis ook een mening over de Tour de France. De organisatie onderzoekt de mogelijkheid om ook in tijdens van crisis de ronde door te laten gaan. Vader Pinot vindt dat niet kunnen. “Anders zijn er ongelijkheden. Er zijn landen waar je nog mag fietsen en in andere landen niet”, zegt hij. “We moeten iedereen minstens een maand de tijd geven om de wedstrijden te hervatten, zodat iedereen weer op het goede spoor kan komen. Anders is het oneerlijk.”