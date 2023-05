Vader Evenepoel trekt aan de bel: “Lijkt net alsof de renners marionetten zijn”

Corona houdt de Giro d’Italia momenteel in zijn greep. De opgave van wereldkampioen Remco Evenepoel zorgde al voor de nodige commotie, maar de laatste dagen gaat het pas echt hard. Patrick Evenepoel, de vader van, roept in de podcast Wuyts & Vlaeminck van Het Laatste Nieuws op tot verandering.

Remco Evenepoel wist zondag nog wel de tijdrit naar Cesena te winnen, maar gaf na afloop al een vermoeide indruk. Enkele uren na zijn tijdritzege kwam het nieuws naar buiten dat de Belg positief was getest op corona. “We kunnen hier niemand de schuld van geven, maar eigenlijk was het een schande hoe het er aan toe ging. De organisatie, de pers… iedereen. Als je dat aan het begin van de Giro ziet, dat was een schande. Iedereen moet zijn werk doen, maar op deze manier loopt het mis”, is Evenepoel senior van mening.

“Het lijkt wel alsof de renners marionetten, speelballen zijn. Adrie (Van der Poel, red.) stuurde mij een berichtje. Er moet volgens hem iets gebeuren, er moet een statement komen. Als je aan de meet komt, zie je iedereen rennen om de microfoon het eerst onder de neus van een renner te steken. De renners moeten echter ook hun job doen. Waar zijn we allemaal mee bezig?

“Er moet iets veranderen, absoluut. Het stopt niet. Het gevaar bij de renners is dat het op hun hartspier komt. We willen een geval zoals met Colbrelli vermijden. Als Remco nog drie dagen in het rood koerst, kunnen de gevolgen groot zijn. En dan is het nog maar de Giro, hé. Het is wel ons kind. Of iemand anders zijn kind, echtgenoot of vader. Dat is het belangrijkste.”

Deze ochtend werd bekend dat nog eens vier renners van Soudal Quick-Step de Giro d’Italia moeten verlaten wegens een coronabesmetting.

