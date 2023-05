Lefevere niet blij met beschuldigingen La Gazzetta dello Sport: “Grens overschreden”

Patrick Lefevere was dinsdag niet te spreken over een artikel in de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport en besloot na de finish van de tiende etappe in de perszaal dan ook verhaal te halen bij de journalisten in kwestie. De krant stelde dat Evenepoel zijn coronabesmetting gebruikte als uitvlucht om de ronde te verlaten.

Volgens de Italiaanse sportkrant gebruikt Evenepoel uitvluchten en is het coronavirus niet langer iets om je achter te verschuilen. De roze trui verdient meer respect, zo was de teneur. Lefevere heeft het bewuste artikel naar eigen zeggen niet gelezen, maar werd er dinsdag wel op gewezen. “Er is een grens overschreden. Spijtig dat ze het woordje smaad niet kennen. Eigenlijk zou ik hen een proces moeten aandoen wegens smaad”, laat hij weten aan Het Nieuwsblad.

“De vader van Remco was héél kwaad. Hoe kun je nu iemand die ziek is, corona heeft, beschuldigen dat hij naar huis is gevlucht? Wie zijn zij om een dokter in twijfel te trekken? Dat is allesbehalve correct. Bovendien is Remco niet gevlucht. Hij is maandag pas om 9u30 naar huis vertrokken. Ik heb hem ondertussen nog via Whatsapp gesproken. Hij is nog steeds positief en heeft nog symptomen. Er zijn blijkbaar nog besmette renners in de Giro die wel voortrijden, maar dat is hun eigen keuze.”

“Ik speel niet met het leven van een jongen van 23 jaar”

“Dat doen wij niet. Wij hebben vorig jaar verschillende coronagevallen in de ploeg gehad, waaronder Tim Declercq die in het ziekenhuis heeft gelegen met een ontsteking op zijn hartzakje. Dat is het mij niet waard”, stelt Lefevere. “We gaan toch niet onnozel doen? Ik speel niet met het leven van een jongen van 23 jaar. Dat wil ik niet op mijn geweten hebben.”

Soudal Quick-Step besloot na de positieve coronatest van Evenepoel een persbericht de wereld in te sturen, maar had de organisatie van de Giro nog niet verwittigd. “Dat is misschien de enige fout die we gemaakt hebben”, geeft Lefevere toe. “Maar dat neemt niet weg dat ze dat niet moeten gebruiken om Remco te beschuldigen. Men zou Remco in Italië dankbaar moeten zijn dat hij naar de Giro komt, en dan schieten ze hem af.”