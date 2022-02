Uno-X wint met Jacob Hindsgaul ook in Tour of Antalya

Nadat Anthon Charmig Uno-X al een overwinning bezorgde in de Tour of Oman, had de ploeg met Jacob Hindsgaul ook succes in de Tour of Antalya. De Deen won de derde etappe met aankomst bergop in Termessos.

Op de derde dag van de Tour of Antalya stond de koninginnenrit gepland. Net als in 2019 en 2020 ging het om een etappe met aankomst bergop in Termessos. Om kwart voor één lokale tijd werd het startsein gegeven. Het duurde een poos vooraleer de lange vlucht werd gevormd. Uiteindelijk vonden Edgar Nieto (Spor Toto) en Gergely Szarka (Giotti Victoria-Savini Due) elkaar en mochten in de eerste helft van deze slechts 109,5 kilometer lange rit twee minuten wegrijden. Na halfkoers versnelde het peloton en begon de voorsprong van de vluchters terug te lopen.

Met nog dertig kilometer te gaan, had het peloton de kopgroep weer in het vizier. Daarop sprong Jon Knolle (Saris Rouvy Sauerland) naar de vluchters toe. Even waren ze met zijn drieën vooraan, maar het duurde niet lang voordat Szarka eraf moest. In aanloop naar de slotklim wisten nog drie renners aan te sluiten. Ludovic Robeet (Bingoal Pauwels Sauces WB), Matthew Gibson en Jacob Scott (WiV SunGod) haakten hun wagonnetje aan bij Nieto en Knolle, maar de verschillen waren klein en aan de voet van de slotklim was het peloton weer compleet.

Uno-X maakt indruk

Uno-X vloog vervolgens de beklimming aan, waardoor meerdere renners meteen moesten lossen. Bergop probeerden diverse aanvallers weg te rijden, maar het kwam aan op de laatste kilometers. Uno-X maakte veel indruk door lange tijd op kop te controleren. Op twee kilometer van de finish deden opnieuw enkele renners een gooi naar de zege, maar het Noorse ProTeam wist steeds de angel uit de aanvallen te halen. Met een uitgedund, maar nog steeds omvangrijk peloton werd de laatste kilometer ingegaan.

Uiteindelijk moest een sprint de beslissing brengen. Luc Wirtgen zette als eerste aan, maar Jacob Hindsgaul had het beste eindschot en kwam als eerste over de streep. Ook Alessandro Fedeli ging Wirtgen nog voorbij en eindigde als tweede. Henok Mulubrhan en Kyle Murphy maakten de top-5 compleet. Voor de 21-jarige Hindsgaul was het zijn eerste profoverwinning in zijn carrière.