Anthon Charmig wint op lastige aankomst in Oman

Anthon Charmig heeft de derde etappe van de Tour of Oman gewonnen. Op de oplopende finish in Qurayyat was de Deense renner de sterkste. Jan Hirt eindigde als tweede, Élie Gesbert werd derde. Charmig is tevens de nieuwe leider in de zesdaagse rittenkoers.

Na twee etappes voor sprinters was voor de derde rit een geaccidenteerd parcours uitgetekend. Met een aankomst heuvelop was dit een kans voor de explosieve springveren. Om elf uur lokale tijd werd het startsein gegeven, waarna zes renners de handen ineen sloegen en de vlucht van de dag vormden: de Belgen Kévin Van Melsen (Intermarché) en Louis Blouwe (Bingoal Pauwels Sauces WB), de Italianen Samuele Zoccarato (Bardiani) en Umberto Poli (Novo Nordisk) en de Spanjaarden Peio Goikoetxea (Euskaltel) en Ángel Fuentes (Burgos-BH).

Vluchters rijden drie minuten weg

De zes aanvallers reden in het eerste uur drie minuten weg bij het peloton, waar UAE Emirates, de ploeg van Rui Costa en Ryan Gibbons, aanvankelijk controleerde. Met nog honderd kilometer te gaan, versnelde de grote groep en begon de voorsprong van de kopgroep langzaam maar zeker terug te lopen. Behalve UAE Emirates zette ook Quick-Step Alpha Vinyl zich op kop van de achtervolging. Op zestig kilometer van de finish was Poli de eerste renner die de kopgroep moest laten gaan en even later moest ook Van Melsen eraf.

Op twintig kilometer van de finish was de voorsprong van de overgebleven vluchters teruggelopen tot onder de minuut. Zoccarato, Blouwe, Goikoetxea en Fuentes bleven echter stuk-voor-stuk hun kopbeurten doen. De strijd met het peloton was echter een ongelijke en nadat eerst al Zoccarato en Goikoetxea werden bijgehaald, moesten ook Blouwe en Fuentes zich overgeven in de aanloop naar de slotklim van Qurayyat – een vervelende kuitenbijter van bijna drie kilometer aan gemiddeld zeven procent.

Het tempo lag heel hoog in de laatste tien kilometer, waardoor wegrijden onmogelijk was. Iedere ploeg probeerde zijn kopman zo goed mogelijk te positioneren voor de punchy aankomst. In de laatste kilometer ging Jan Hirt van ver aan en even had de Tsjech van Intermarché-Wanty-Gobert een mooi gaatje. Élie Gesbert reageerde vervolgens, maar het was Anthon Charmig die erop en erover ging en Uno-X een fraaie overwinning bezorgde in Oman. Hirt werd nog wel tweede, voor Gesbert. Fausto Masnada en Rui Costa maakten de top-5 compleet.