Uno-X vraagt wildcard Tour de France aan

Uno-X wil komend jaar naar de Tour de France. Het Noorse ProTeam, dat eerder bekendmaakte dat het in 2023 graag deel zou uitmaken van de WorldTour, heeft een wildcard aangevraagd voor La Grand Boucle. Aangezien Franse ploegen als TotalEnergies en B&B Hotels p/b KTM eveneens in de running zijn voor de laatste twee plekken in de Tour, lijken de kansen op een daadwerkelijke uitverkiezing echter gering.

Dat laatste erkent ook teammanager Jens Haugland. “Het is niet heel waarschijnlijk, dus we hebben lage verwachtingen”, zegt hij realistisch in gesprek met Feltet.dk. “Maar we hebben de droom, en ik denk dat we het verdienen. Een renner als Lasse Norman Hansen verdient het om de proloog in Kopenhagen te rijden. Daarnaast willen alle wielergekke Noren en Denen zoveel mogelijk landgenoten aan het vertrek hebben in Denemarken.”

De ploeg kende een sterk 2021, maar zag – juist daarom – wel de nodige renners vertrekken aan het eind van het seizoen. Markus Hoelgaard (Trek-Segafredo), Julias Johansen (Intermarché-Wanty-Gobert), Johan Price-Pejtersen (Bahrain Victorious), Frederik Rodenberg en Jonas Hvideberg (beiden DSM) maakten de stap naar de WorldTour.

Ondertussen keerden er vanaf dat niveau echter ook drie renners terug: Jonas Gregaard (Astana-Premier Tech), Niklas Eg (Trek-Segafredo) en Lasse Norman Hansen (Qhubeka NextHash). Tegelijkertijd stroomden de tweelingbroers Anders Halland Johannessen en Tobias Halland Johannessen (de winnaar van de Ronde van de Toekomst 2021) door vanuit de opleidingsploeg.