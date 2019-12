Uno-X ontvangt wildcard voor Kuurne-Brussel-Kuurne dinsdag 24 december 2019 om 14:11

Uno-X zal volgend seizoen aan de start staan van Kuurne-Brussel-Kuurne. De Noorse ploeg koerst in 2020 op een ProTeam-licentie en heeft al meteen een uitnodiging ontvangen van de organisatie van de Vlaamse semiklassieker. Ook B&B Hotels-Vital Concept en Wallonie Bruxelles zijn zeker van een wildcard.

Uno-X was de laatste jaren een continentale opleidingsformatie voor Noors talent, maar volgend seizoen maakt oud-renner en teammanager Kurt-Asle Arvesen met zijn pupillen de stap naar het op één na hoogste wielerniveau. Dit betekent dat talentvolle renners als Julius Johansen, Niklas Larsen en Andreas Leknessund (die in 2021 de overstap maakt naar Team Sunweb) zich mogen laten zien in de wat grotere wedstrijden.

Een van die koersen is dus Kuurne-Brussel-Kuurne. De organisatie van de voorjaarsklassieker mag in totaal vier wildcards uitdelen aan ploegen met een ProTeam-licentie. De keuze is, naast Uno-X, dus gevallen op B&B Hotels-Vital Concept (de ploeg van onder meer Jens Debusschere, red.) en Wallonie Bruxelles. Koersdirecteur Peter Debaveye wacht nog even met het uitreiken van het vierde en laatste ticket.

Veel interesse

Het deelnemersveld zal worden aangevuld met achttien WorldTour-ploegen en Sport Vlaanderen-Baloise, Circus-Wanty Gobert en Total Direct Energie. Jumbo-Visma en Dylan Groenewegen, de winnaar van 2018, zijn er volgend jaar niet bij. “Veel ploegen hebben interesse in een wildcard. We geven uiteraard de voorkeur aan Belgische formaties, maar we kijken ook naar buitenlandse teams”, aldus Debaveye.

