Uno-X legt junior Johannes Kulset vast tot tot eind 2027

Uno-X heeft Johannes Kulset voor meerdere jaren vastgelegd. De nog maar 18-jarige Noor maakt vanaf volgend seizoen deel uit van de Noorse ploeg en hij tekent een vijfjarigcontract tot eind 2027.

Kulset komt nu nog uit voor de juniorenploeg van Ringerike SK. Uno-X steunt veel talentenprojecten in eigen land en heeft zo alle goede jeugdrenners snel in het vizier. Kulset liet zich dit jaar al opvallen met een tweede plaats in Pays de Vaud in Zwitserland (achter toekomstig UAE-renner Jan Christen, red.) en een derde plek in het klassement van de Trophée Morbihan. Daarnaast werd hij 17e in de Vredeskoers voor junioren.

Volgend jaar stroomt Kulset dus in bij Uno-X. In eerste instantie zal dat gebeuren bij de eigen opleidingsploeg op continentaal niveau, Uno-X Dare Development Team. Begin 2024 maakt hij de overstap naar het ProTeam.

Wielerfamilie

Overigens is Johannes Kulset onderdeel van een heuse wielerfamilie. Zijn broers Sindre (23) en Kristian (26) rijden al voor de profploeg van Uno-X, terwijl broer Magnus (21) koerst voor de opleidingsploeg van Uno-X. Ook vader Vegar Kulset heeft een rol. Hij is de grote man achter het bedrijf Uno-X, dat zich concentreert op onbemande tankstations in Noorwegen en Denemarken.

He’s been on the GC-podium of the latest Nation Cups in Pays de Vaud and Trophée Morbihan. The always smiling @JohannesKulset has sealed his long-term future. The next generation is about to launch 👊 🖊: Johannes Kulset 2023-27 🗂: https://t.co/IIG0jaxyO6#development pic.twitter.com/8YmgmKLueb — Uno-X Pro Cycling Team (@UnoXteam) June 3, 2022